歐洲電影獎揭曉《情感的價值》奪六大獎

記者周毓洵／綜合報導

「第38屆歐洲電影獎」今（18）日凌晨於德國柏林揭曉，最大贏家毫無懸念，由挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）執導的新作《情感的價值》（Sentimental Value）一口氣抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本與最佳配樂共六項大獎，成為本屆最風光的作品。

導演尤沃金提爾憑一片之力橫掃三項個人大獎，在台上感性提及祖父伊力克羅恆曾於二戰期間從事反抗運動、戰後投身電影卻因缺乏體制一生僅拍兩部作品，讓他更加珍惜當代歐洲電影的跨國合作環境。他致詞時強調：「藝術能在黑暗中幫助我們創造同理心。」並呼籲觀眾走進電影院，一起在大銀幕前感受情感的力量。

影后獎項則由挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）奪下，她在台上難掩震驚，直接引用電影台詞驚呼：「誰來賞我一巴掌！」一句話笑翻全場。她在片中飾演事業卡關的演員，試圖修補與父親之間破碎關係，被外界認為展現比《世界上最爛的人》更細膩、也更具爆發力的演技。

74歲的瑞典演員史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）繼日前奪下金球獎最佳男配角後，再以《情感的價值》「晉升」歐洲影帝。他簡短致詞：「這感覺就像回到家。」隨後幽默改口先前「我太老了」的玩笑，自信表示：「我不覺得我太老！」贏得滿堂彩。

《情感的價值》是尤沃金提爾的第六部長片，也是他與長期搭檔編劇艾斯基佛格（Eskil Vogt）第六度合作，作品延續他一貫對家庭、藝術與中產階級情感困境的關注，被視為其最個人、也最成熟的一次創作。該片目前全球票房已突破7億臺幣，臺灣將於本週五（23日）起正式上映。

《情感的價值》導演尤沃金提爾在「第38屆歐洲電影獎」一人抱走最佳影片、導演與劇本三獎，致詞時感性呼籲觀眾守護電影院。（海鵬影業提供）

史戴倫史柯斯嘉（左）以《情感的價值》榮獲本屆歐洲電影獎最佳男主角，影后獎項則由同片的蕾娜特萊茵斯薇（右）奪下。（海鵬影業提供）

史戴倫史柯斯嘉憑（左）《情感的價值》奪下歐洲電影獎影帝，同片女星蕾娜特萊茵斯薇（右）同步封后，成為頒獎典禮焦點組合。（海鵬影業提供）