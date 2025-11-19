歐洲電影獎揭曉！《情感的價值》提名6項成最大贏家

蕾娜特萊茵斯薇再博影后《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉提名影帝。（圖／海鵬影業）





勇奪本屆坎城影展評審團大獎的挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），昨（18）日再度發威，以包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角以及日前甫公布的「歐盟觀眾電影獎」（LUX Audience Award）總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名，成為最大贏家。

歐洲電影獎揭曉《情感的價值》入圍6項最大贏家。（圖／海鵬影業）

值得一提的是，知名瑞典男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）因演出該片雙雙獲得最佳男、女主角提名。這也是蕾娜特萊茵斯薇繼熱門獲獎作《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作的新片。其他提名電影還包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》與本屆金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名、德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。巧合的是，這4部電影將分別代表挪威、西班牙、法國和德國，角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。

《情感的價值》劇情描述，一位曾經風光的電影導演，試圖修復與他兩個疏遠的女兒之間的關係，目前正在歐美如火如荼上映，挪威、瑞典、法國、英國和美國等地都開出票房佳績。片中所有演員都發揮極高德演出水準，演技層層遞進，挖掘出每個角色的內心世界與人生動機。曾以《世界上最爛的人》登上坎城影后寶座的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇，片中表現自然流暢，有時令人捧腹，有時令人心碎，再次證明她極具魅力的銀幕形象。片中一場精彩的獨白戲，獲歐洲影媒盛讚「精彩至極」，展現了她不斷帶給觀眾驚喜的演技示範。

《情感的價值》亦可說是男主角史戴倫史柯斯嘉的個人秀。曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派的他，這次一反形象，為該片注入極真實的情感與幽默感，被譽為他的巔峰之作。片中多場他與女主角蕾娜特萊茵斯薇妙趣橫生的對手戲，對「情感是否有價？」作了真實且有趣的詮釋，能引發全球電影產業專業人士與觀眾的共鳴，影媒紛紛認為問鼎奧斯卡獎項希望濃厚。



