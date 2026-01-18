歐洲電影獎《情感的價值》大贏家奪六大獎 挪威女星蕾娜特驚呼「誰來賞我一巴掌」

史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》封帝表示：「我不覺得我太老！」而萊茵斯薇封后不敢置信說「誰來賞我一巴掌！」（圖／海鵬提供）

第38屆歐洲電影獎今晨（18日）於德國柏林舉行頒獎典禮。挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）的新片《情感的價值》（Sentimental Value）橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本和最佳配樂等六項大獎，成為本屆最大贏家。榮登影后的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）獲獎時不敢置信，驚呼《情感的價值》中的台詞：「誰來賞我一巴掌！」對獲獎感到不可思議。

而日前剛奪得金球獎最佳男配角的史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）則「晉升」影帝，他致詞簡潔有力：「這感覺就像回到了家，我衷心感謝大家」，獲得滿堂彩。值得一提的是，《情感的價值》導演尤沃金提爾一人榮獲最佳影片、導演以及劇本等3項大獎，他首度提及自己祖父二戰期間曾是導演，卻因當時欠缺電影體制、一生僅拍兩部電影，讓他對現今歐洲電影跨境聯盟體制十分激賞。尤沃金提爾致詞時強調「藝術能幫助我們在黑暗中創造同理心」，呼籲觀眾進戲院看電影。

尤沃金提爾連奪三獎《情感的價值》獲獎呼籲守護電影院。（圖／海鵬提供）

本屆歐洲電影獎最大贏家《情感的價值》，是挪威導演尤沃金提爾的第六部電影。尤沃金提爾長期與編劇艾斯基佛格（Eskil Vogt，同時獲得最佳劇本獎）合作，作品長期關注都市中產階級的情感困境，擅長描寫人物在關係中的失語與情感焦慮狀態。兩人六度合作的《情感的價值》，被視為尤沃金提爾對「家庭與藝術」議題，最直接、也最個人的一次回應。

值得一提的是，尤沃金提爾過去曾三度提名歐洲電影獎（包括一次短片），卻是他首度獲獎、還一次連奪三獎。尤沃金提爾的祖父伊力克羅恆（ Erik Løchen），曾是二戰期間挪威反抗軍成員，並因此入獄。他後來成為一名電影導演，作品還曾入選坎城影展，卻因生不逢時，當時缺乏電影聯盟組織，一生僅拍了兩部電影。尤沃金提爾認為電影能在黑暗中創造同理心。他呼籲守護電影院，因為「藝術能在黑暗中幫助我們，與陌生人一起在電影院裡歡笑、流淚，從中學習如何成為一個人，並創造同理心」。

榮獲本屆歐洲電影獎最佳女主角的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇，曾以尤沃金提爾執導的電影《世界上最爛的人》榮登坎城影后，卻在當年歐洲電影獎晉級失利，今晨終於以《情感的價值》如願封后，讓她簡直不敢相信。激動的她獲獎時還引用了電影中的台詞驚呼：「誰來賞我一巴掌！（Someone slap me!）」藉此表達她對於在《世界上最爛的人》之後能再次與團隊創下高峰感到不可思議。萊茵斯薇在《情感的價值》飾演一名處於事業瓶頸的演員，試圖與闊別多年、性格古怪且破產的父親（史戴倫史柯斯嘉 飾）修補關係，被認為展現了比前作更具層次感與爆發力的演技。

挪威女星蕾娜特萊茵斯薇以《情感的價值》榮獲歐洲電影獎最佳女主角。（圖／海鵬提供）

蕾娜特萊茵斯薇獲獎時，呼籲觀眾在物慾橫流的現代，能如電影般重新找回「情感的價值」，她感性表示：「這座獎屬於所有對生活感到迷惘，卻仍努力尋找連結的人」。她特別感謝導演尤沃金提爾對她的信任，謝謝他「創造了一個讓女性角色能如此混亂卻又如此美麗的空間」。也向飾演她父親的史戴倫史柯斯嘉致意，稱讚和他對戲像是「一場最高等級的靈魂搏鬥」，感謝他的火花，讓她順利完成這個角色。歐洲電影獎順利封后，已讓萊茵斯薇目前在Awards Watch預測名單中位居領先，成為2026年奧斯卡最佳女主角的強力競爭者。

瑞典男星史戴倫史柯斯嘉今晨同樣以《情感的價值》榮獲本屆歐洲電影獎最佳男主角。史戴倫日前才剛奪金球獎最佳男配角獎，如今「晉升」影帝卻更顯謙虛，一句「這感覺就像回到了家」，展現了他對歐洲電影圈的深厚情感。74 歲的史戴倫近年參與演出《沙丘》等好萊塢大製作，這次卻以《情感的價值》中的「失職父親」角色榮登影帝，也是他相距28年後再度獲得歐洲電影獎的肯定。有趣的是，史戴倫改口在榮獲金球獎時說自己太老的玩笑話，「我不覺得我太老」，博得滿堂彩。史戴倫史柯斯嘉以《情感的價值》在歐洲電影獎封帝，也將讓他在隨後的奧斯卡獎項競逐中，成為強力的競爭者之一。

《情感的價值》目前全球票房已超越7億台幣，台灣將於本周五（1/23）起上映。

