歐洲電影獎 《情感的價值》橫掃6大獎

記者周毓洵／綜合報導

第38屆歐洲電影獎昨日凌晨於德國柏林揭曉，挪威導演尤沃金提爾執導的新作《情感的價值》一口氣抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本與最佳配樂共6項大獎，成為本屆最大贏家。

尤沃金提爾憑一片之力橫掃3項個人大獎，感性提及祖父伊力克羅恆曾於二戰期間從事反抗運動、戰後投身電影，卻因缺乏體制，一生僅拍2部作品，讓他更加珍惜當代歐洲電影的跨國合作環境。他致詞時強調「藝術能在黑暗中幫助我們創造同理心」，呼籲觀眾走進電影院，一起在大銀幕前感受情感的力量。

影后獎項則由挪威女星蕾娜特萊茵斯薇奪下，她在片中飾演事業卡關的演員，試圖修補與父親之間破碎關係，被外界認為展現比《世界上最爛的人》更細膩、也更具爆發力的演技；74歲的瑞典演員史戴倫史柯斯嘉繼日前奪下金球獎最佳男配角後，再以《情感的價值》「晉升」歐洲影帝。

《情感的價值》是尤沃金提爾的第6部長片，作品延續他一貫對家庭、藝術與中產階級情感困境的關注，被視為其最個人、也最成熟的一次創作。該片目前全球票房已突破臺幣7億元，臺灣將於23日上映。

導演尤沃金提爾抱走最佳影片、導演與劇本3獎。（海鵬影業提供）

史戴倫史柯斯嘉（左）晉升影帝，同片女星蕾娜特萊茵斯薇同步封后。（海鵬影業提供）