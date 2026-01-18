歐洲電影獎《情感的價值》橫掃6獎 蕾娜特萊茵斯薇奪影后

《情感的價值》18日在歐洲電影節橫掃六大獎，成為大贏家。（海鵬提供）

第38屆歐洲電影獎18日凌晨於德國柏林舉行頒獎典禮，挪威導演尤沃金提爾新片《情感的價值》橫掃最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男主角、最佳劇本和最佳配樂等六項大獎，成為本屆最大贏家。有趣的是，榮登影后的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇獲獎時不敢置信，她引用《情感的價值》中的台詞驚呼「誰來賞我一巴掌！」，對獲獎感到不可思議。

日前剛奪得金球獎最佳男配角的史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）則「晉升」影帝，他致詞簡潔有力：「這感覺就像回到了家，我衷心感謝大家」，獲得滿堂彩。值得一提的是，《情感的價值》導演尤沃金提爾一人榮獲最佳影片、導演以及劇本等3項大獎，他首度提及自己祖父二戰期間曾是導演，卻因當時欠缺電影體制、一生僅拍兩部電影，讓他對現今歐洲電影跨境聯盟體制十分激賞。尤沃金提爾認為電影能在黑暗中創造同理心。他呼籲守護電影院，因為「藝術能在黑暗中幫助我們，與陌生人一起在電影院裡歡笑、流淚，從中學習如何成為一個人，並創造同理心」。

金球獎最佳男配史戴倫史柯斯嘉（左）在歐洲電影獎奪下影帝，蕾娜特萊茵斯薇則奪下影后。（海鵬提供）

蕾娜特萊茵斯薇獲獎時，呼籲觀眾在物慾橫流的現代，能如電影般重新找回「情感的價值」，她感性表示：「這座獎屬於所有對生活感到迷惘，卻仍努力尋找連結的人」。她特別感謝導演尤沃金提爾對她的信任，謝謝他「創造了一個讓女性角色能如此混亂卻又如此美麗的空間」。也向飾演她父親的史戴倫史柯斯嘉致意，稱讚和他對戲像是「一場最高等級的靈魂搏鬥」，感謝他的火花，讓她順利完成這個角色。歐洲電影獎順利封后，已讓萊茵斯薇目前在Awards Watch預測名單中位居領先，成為2026年奧斯卡最佳女主角的強力競爭者。

史戴倫奪獎後改口在榮獲金球獎時說自己太老的玩笑話，「我不覺得我太老」，博得滿堂彩。史戴倫史柯斯嘉以《情感的價值》在歐洲電影獎封帝，也將讓他在隨後的奧斯卡獎項競逐中，成為強力的競爭者之一。《情感的價值》目前全球票房已超越7億台幣，台灣將於23日起上映。

