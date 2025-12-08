歐洲領導人力挺烏克蘭 澤倫斯基堅持不放棄領土

英國、法國與德國領導人8日展現了對烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的支持，並對美國結束俄烏戰爭提案的部分內容表達懷疑態度。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)8日在倫敦唐寧街的官邸接待來訪的澤倫斯基、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和德國總理蕭茲(Friedrich Merz)。

這場會面正值美國總統川普(Donald Trump)指控則倫斯基沒有閱讀他的政府試圖結束這場戰爭的協議提案。

烏克蘭與美國官員6日結束了在邁阿密的會談，並未取得明顯的進展，但澤倫斯基承諾繼續進行協商。

在倫敦的會談後，澤倫斯基表示，烏克蘭領土問題是談判的主要癥結點。

澤倫斯基在記者會上說：「俄羅斯堅持我們必須放棄領土，但我們不想割讓任何東西。」

澤倫斯基指出：「在領土方面存在一些棘手的問題，至今尚未達成任何妥協」，並補充說基輔沒有放棄其領土的法律或道德權利。

澤倫斯基已在8日晚間前往布魯塞爾，參與北大西洋公約組織(NATO)和歐盟執行委員會(European Commission)的會議，澤倫斯基也說他將接著前往義大利。

基輔的安全保障問題也是討論主要議題。

澤倫斯基指出：「關鍵是了解我們的夥伴在俄羅斯發動新的侵略時準備採取什麼行動。目前，我們尚未收到針對這個問題的答覆。」

馬克宏在X寫道：「我們正在準備為烏克蘭的重建制定強而有力的安全保障與措施。」

馬克宏說，「主要議題」是在歐洲與烏克蘭的立場，與美國的立場之間找到「共識」。

在倫敦的會談前，德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)表示，他對於「我們在來自美方的文件中看到的一些細節感到懷疑，但我們將對此進行討論。」

施凱爾說，他不會敦促澤倫斯基接受川普政府主導的協議，這項協議的初步版本被烏克蘭盟友批評過度偏袒俄羅斯。

施凱爾指出：「最重要的是確保如果攻擊行動停止，我希望攻擊能夠停止，它必須是公正的，而且必須是持久的。」

澤倫斯基在前往會場的路上表示：「有些事情我們不能沒有美國人，也不能沒有歐洲，所以我們必須做出一些重要決定。」

這場會談也討論了如何最有效地利用被凍結的俄羅斯資產來幫助烏克蘭的這個棘手問題。

莫斯科駐德國大使上週警告，歐盟計劃利用被凍結的俄羅斯資產，資助基輔對抗俄羅斯，這將對歐盟帶來「深遠的後果」。