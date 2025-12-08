歐洲領導人力挺烏克蘭 澤倫斯基曝和平協議瓶頸

烏克蘭總統澤倫斯基在倫敦與英、法、德等歐洲盟邦領導人會談。

烏克蘭總統澤倫斯基在倫敦與法國、英國與德國領導人舉行會談，討論美國為結束烏克蘭戰爭所做的最新努力。歐洲盟國表示，現在是加強對烏克蘭支持力度的關鍵時刻。（戚海倫報導）

歐洲領導人表示，現在是加強對烏克蘭的支持力度、並且向俄羅斯施壓，以結束戰爭的關鍵時刻。

英國廣播公司BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基周一(8日)在倫敦會見了英國首相施凱爾、法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨，討論了烏克蘭和美國官員上周起草、最新版本的和平計畫。歐洲領導人表示，還需要做更多工作，來確保烏克蘭的安全，因為美國正在施壓基輔，要求迅速與俄羅斯達成協議。澤倫斯基之後轉往布魯塞爾會見北約官員，他表示，烏克蘭周二將與美國分享一份修訂後的計畫。

澤倫斯基承認，在割讓領土方面，仍然存在一些懸而未決的問題，而且還沒有找到妥協方案。他拒絕美國提議、烏克蘭應該將軍隊全部撤出俄羅斯試圖武力占領但沒能完全佔領的東部地區，拒絕獎勵莫斯科的侵略行為，並且多次警告，俄羅斯將利用在東部地區的任何立足點，對烏克蘭發動未來的攻擊。