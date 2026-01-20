歐洲領袖拒入川普和平委員會! 密組排美「華盛頓集團」 組建10萬常備軍自保

隨著北極地緣政治緊張升溫，丹麥近日已將陸軍士兵部署至格陵蘭島進行實兵演習。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521

[Newtalk新聞] 美國總統川普長期欲併吞丹麥主權領土格陵蘭，而近日歐洲多國譴責、反對川普此舉，川普便宣布將對英、法、德等 8 個歐洲國家發動關稅戰，並強勢主導一個僅與俄、白俄共舞的「和平委員會」。對此，傳出歐洲各國與歐盟已自行建立祕密群組「華盛頓集團」，以維持歐洲團結。

根據《Politico》報導，川普威脅對任何試圖阻止他吞併格陵蘭的國家徵收懲罰性關稅。據 X 帳號「rainbow7852」指出，川普此舉對許多歐洲政府而言，已成為壓垮雙方關係的「最後一根稻草」。他們私下形容川普此舉「瘋狂」且「荒謬」，並質疑川普是否在委內瑞拉事件後再度進入「好戰模式」。

廣告 廣告

美國總統川普除了想併吞格陵蘭，也力推成立「和平委員會」。 圖：路透社／達志影像

而川普除了想併吞格陵蘭，也力推成立「和平委員會」，但歐洲核心國家對此興致缺缺。據《彭博社》報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）有意拒絕邀請，認為該機制缺乏合法性。據傳該委員會章程要求尋求永久席位的國家需貢獻至少 10 億美元，且首屆主席川普擁有絕對成員決定權。英國首相斯塔默（Keir Starmer）亦在記者會上表示，英國對和平委員會的條款內容仍持保留態度，並不急於加入，強調「雖然不放棄美英關係，但對現狀感到不滿」。

白俄羅斯總統盧卡申科已積極響應川普的「和平委員會」。 圖 : 翻攝自鳳凰天下事

目前僅俄羅斯、白俄羅斯與美國對和平委員會真正感到興奮。白俄羅斯外交部證實，盧卡申科已收到川普親筆信並積極回應，成為創始成員。X 帳號「rainbow7852」指出，依章程草案，只要美、俄、白三國同意即可通過提議，加薩的未來可能由川普與普丁主導。

面對美方挑釁，包括英、法、德、芬、義領袖及歐盟執委會主席馮德萊恩組成了名為「華盛頓集團」的非正式群組。透過即時簡訊迅速協調，確保在不依賴美國的情況下，維持歐洲團結。

歐盟防務專員庫比柳斯近日也提議建立 10 萬人的歐盟常備軍。 圖：翻攝自 X @KShevchenkoReal

歐盟防務專員庫比柳斯近日也提議建立 10 萬人的歐盟常備軍。X 帳號「rainbow7852」提到，烏克蘭擁有龐大軍隊、先進的無人機產業，以及最豐富的實戰經驗，軍事化程度遠高於其他國家；若「華盛頓集團」能再納入烏克蘭的軍事實力，再加上法國、德國、波蘭、英國等國的軍力，「自願聯盟」將擁有極為龐大的潛在武裝力量，涵蓋核武國與非核國。

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於前（18）日公開批評，安理會已不再代表當今世界且運作效率低下，常任理事國將否決權用於個別國家利益，造成「不可接受的阻塞」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寧挨700枚飛彈也要伊朗變天！以軍預告「史無前例打擊」 美運輸機也來了.....

金正恩霸氣現場罷免內閣副總理! 怒斥對不負責任和消極官員不再期待