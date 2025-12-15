歐洲領袖挺烏克蘭 聯合聲明承諾打造維和部隊助重建
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾15日專電）俄烏和平談判持續進行，歐盟多國領袖今天發表聯合聲明重申對烏克蘭的支持且做出多項承諾，包含組織由歐洲主導的多國部隊，助烏軍重建並保障安全；由美國主導的停火監督機制；支持烏克蘭加入歐盟等。
歐洲聯盟（EU）晚間發表一份由10位歐洲國家領袖，以及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同署名的聲明，重申對於烏克蘭的支持，並強調國界不得以武力改變。任何關於領土的決定，應在得到強而有力的安全保障後，由烏克蘭人民自行決定。
這份聲明中強調，歐盟將在終結戰爭的協議框架下，共同努力為烏克蘭提供強而有力的安全保障以及經濟復原的措施，且做出多項承諾。
歐盟承諾持續且大規模支持烏克蘭建設武裝部隊，使其具備嚇阻衝突並保衛領土的能力；同時，在「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）的框架下，組織一支由美國支持、歐洲主導多國部隊，協助重建烏克蘭的軍事，同時確保領空與海域安全。
相關的安全保障承諾還包含，由美國主導停火監督機制，以便對未來任何的攻擊發出預警並對違規行為做出回應；各國以自己國內的程序，做出具有法律約束力的措施，明確規範在未來若發生攻擊時，得以採取武力、情報共享、後勤支援、經濟及外交制裁等行動，以恢復和平與安全。
對於未來的重建，承諾提供大量資源用於復原並建立互利的貿易協議。考量俄羅斯對烏克蘭造成的損害與後續賠償責任，在歐盟境內的俄羅斯主權資產已遭到凍結。
他們也再次重申，強力支持烏克蘭加入歐盟。
這份聲明強調，國界不得以武力改變，任何關於領土的決定，應在得到強而有力的安全保障後，由烏克蘭人民自行決定。
這12位歐洲領袖明確指出，和任何協議一樣，在尚未達成共識之前，都不能被視為獲得同意；任何協議都應保障歐洲與大西洋地區的長期安全和團結，以及北約在提供強大嚇阻能力方面所扮演的角色。
聲明也指出，現在責任在俄羅斯身上，他們必須展現為了實現永久和平而努力的意願，同意美國總統川普（Donald Trump）提出的和平計畫，並透過同意停火來展現其結束戰鬥的承諾。各國將持續加強對俄羅斯的壓力，促使他們真正投入談判。（編輯：陳彥鈞）1141216
