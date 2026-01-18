歐洲領袖稱特朗普就格陵蘭加徵關稅的威脅『不可接受』

美國總統特朗普威脅對八個反對其提出接管格陵蘭計畫的盟國加徵新關稅，引發歐洲領袖譴責。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）表示此舉「完全錯誤」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則稱其「不可接受」。

特朗普此前宣布，將自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭的商品加徵10%關稅，並可能日後提高至25%，直至達成協議為止。

他堅稱，丹麥自治領土格陵蘭對美國安全至關重要，並未排除以武力取得的可能。

同時，數千名民眾週六（1月17）走上格陵蘭及丹麥街頭，抗議美國的接管計畫。

格陵蘭人口稀少但資源豐富，地處北美與北極之間，地理位置有利於在導彈攻擊時提供預警系統，並監控區域內的船隻活動。

特朗普先前曾表示，華盛頓將「用簡單的方式」或「用艱難的方式」取得該領土。

歐洲各國紛紛聲援丹麥，並主張北極地區的安全應由北約共同承擔。

法國、德國、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭及英國已派出少量部隊前往格陵蘭，展開所謂的「偵察任務」。

特朗普週六在其「Truth Social」平台上宣布新關稅時表示，這些國家正在玩「一場非常危險的遊戲」。他強調，攸關的是「我們星球的安全、保障與生存」。

他表示，擬於下月對出口至美國的商品徵收10%關稅，並將於6月提高至25%，且「在達成對格陵蘭的完整且全面購買協議之前，關稅將持續徵收」。

英國首相施紀賢回應稱：「對盟友施加關稅，僅因其追求北約盟國的集體安全，完全錯誤。我們當然會直接與美國政府交涉。」

法國總統馬克宏表示：「在此背景下的關稅威脅是不可接受的……我們不會被任何恐嚇所動搖。」

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）則說：「我們不會讓自己被勒索。」他補充道：「瑞典目前正與其他歐盟國家、挪威及英國進行密集討論，以尋求共同回應。」

歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）表示：「歐盟將始終堅定捍衛國際法……而這當然始於歐盟成員國的領土之內。」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則稱，此威脅「令人意外」。

同時，德國籍歐洲議會議員韋伯（Manfred Weber），身為保守派歐洲人民黨（EPP）黨團領袖。他指出，特朗普的舉動對去年尚待批准的歐盟—美國貿易協議提出質疑。

布魯塞爾與華盛頓曾達成協議，同意美國對所有歐盟商品徵收15%關稅，而歐盟27國則對部分美國出口產品開放市場，徵收0%關稅。

韋伯在X平台上發文表示：「人民黨支持歐盟—美國貿易協議，但鑑於特朗普對格陵蘭的威脅，目前無法批准。美國產品的0%關稅必須暫停。」

特朗普近期加大收購格陵蘭聲量 [Reuters]

美國駐聯合國大使沃爾茨（Mike Waltz）則表示，丹麥「根本沒有資源或能力去完成在北方地區所需的工作」。

他在接受福斯新聞（Fox News）訪問時稱，格陵蘭人的生活在美國的庇護下將會「更安全、更強大、更繁榮」。

特朗普常說「關稅」是他最喜歡的詞，並明確表示他視之為一種粗暴的工具，用來說服——或脅迫——世界各國將政策與白宮所期望的結果保持一致。

然而，他的最新宣布代表著在近期重新燃起的格陵蘭收購計畫中一次重大升級，儘管遭到反對。

目前尚不清楚是什麼直接促使特朗普宣布徵收關稅，他在週五於白宮接受記者訪問時首次暗示此舉。

近幾週來，他一再表示各種選項——包括可能動用軍事力量——仍在考慮之中。但這項宣布僅在美國與丹麥官員同意成立高層工作小組以討論該島未來的數日後出現。

在華盛頓的外交與政治圈中，該工作小組的宣布被許多人視為丹麥及其歐洲盟友的「最佳情境」，至少能延緩白宮的任何決定或進一步升級。

然而，最新的關稅措施卻為此議題注入新的緊迫感，並使美國與重要的北約盟友及貿易夥伴關係緊張。

抗議者在哥本哈根揮舞格陵蘭的紅白旗幟，以支持自決。 [EPA]

民調顯示，85%的格陵蘭人反對加入美國。

在特朗普宣布關稅之前，丹麥各城市以及格陵蘭首都努克（Nuuk）於週六舉行了反對美國接管計畫的示威活動。

在丹麥首都哥本哈根，抗議者舉起標語牌，上面寫著「格陵蘭不容染指」及「格陵蘭屬於格陵蘭人」。

格陵蘭社團聯合組織「因紐特」（Inuit）領袖西辛（Camilla Siezing）表示：「我們要求尊重丹麥王國，以及格陵蘭的自決權。」

在努克，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也加入抗議行列，手持標語「格陵蘭不是待售品」及「我們塑造自己的未來」，並前往美國領事館。

這些集會正值美國國會代表團訪問哥本哈根之際。代表團領袖、民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）形容特朗普的言辭「毫無建設性」。