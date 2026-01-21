歐洲領袖齊聲譴責川普祭威脅關稅 馬克宏批「勿搞新殖民主義」

法國總理馬克宏20日戴著墨鏡（因他患有眼疾）在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇表示，希望川普尊重格陵蘭。（美聯社）



美國總統川普20日威脅要對法國加徵關稅後，法國總統馬克宏同日稍晚表示，現在「不是搞新帝國主義或新殖民主義的時候」，並批評對反對美國併吞格陵蘭的國家徵收關稅是「毫無意義的侵略行為」。其他歐洲領袖也紛紛譴責川普。

批川普挾關稅令歐盟 北約可能走向終結

衛報報導，馬克宏（Emmanuel Macron）針對美國併吞格陵蘭的意圖表示，他更傾向「尊重而不是欺凌」，重視「法治而不是殘暴」。美國試圖透過要求「最大讓步」並施加關稅來「削弱和控制歐洲」，這些關稅「本質上不可接受，尤其是當它們被用作對領土主權施壓的籌碼時更是如此」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，川普威脅要對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的進口商品徵收10%關稅，除非這些國家放棄反對美國併吞格陵蘭，她認為這項計畫是「一個錯誤」，並指出歐盟和美國「去年7月達成了一項貿易協議。政治領域就像在商業領域一樣，協議就是協議。朋友握手，就一定有其意義。」

范德賴恩說道，歐洲人「不僅將美國人民視為盟友，更視其為朋友」，警告不要將雙邊關係推入「惡性循環」，但表示如有必要，歐盟的回應將「堅定一致且符合比例」。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）表示：「希望能確認美國是盟友，但他們必須像盟友一樣行事」，長達八十年的大西洋主義可能即將終結，「一個北約國家正威脅對另一個北約國家發動軍事入侵。」

美歐紛爭開始擴大 是否有迴旋餘地？

一位歐洲議會消息人士表示，歐洲議會國際貿易委員會的資深議員將於21日宣布，正式暫停批准去年7月達成的歐美貿易協議。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在格陵蘭首府努克（Nuuk）表示，「不太可能」動用武力，但可能性也並非為零，「格陵蘭是北約成員國，如果局勢升級，將會對外部世界產生影響」。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在丹麥議會發表演說時表示，「最糟糕的情況可能還在後頭」，但強調丹麥「從未尋求衝突，我們一直致力於合作」。

瑞典國防部長約松（Pal Jonson）表示，歐洲領導人正在考慮在北極高緯地區建立更長期的軍事部署，以協助保障北極地區安全，這也是美國的一項關鍵要求。

