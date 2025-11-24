歐洲首場新年嘉年華西班牙維哈內拉節！全村動員化妝舞會、新送舊迎新擊退惡靈帶來好兆頭～
西班牙北部瀕臨坎塔布連海（Mar Cantábrico）的坎塔布里亞（Cantabria）自治區，是一片錯落著高山與丘陵的崎嶇地帶，綠意盎然的景色讓它被譽為「西班牙的瑞士」。大約在它的中心位置，有座人口將近500人的小村莊，因為遠離主要道路，西利奧（Silió）平日呈現出一派與世無爭的寧靜氣氛。然而每年1月的第一個週日，整座山谷因為維哈內拉節（La Vijanera）陷入狂歡之中，這場歐洲每年最先登場的化裝舞會，吸引各地遊客蜂擁而至，已經從地方慶典，搖身一變成為西班牙國家旅遊節慶活動，同時也是非物質文化遺產之一！
【維哈內拉節的必看亮點】
＊維哈內拉節的起源與歷史
＊維哈內拉節的代表角色
＊維哈內拉節的精彩節慶活動
＊維哈內拉節的起源與歷史
據說，歷史回溯至羅馬時期的維哈內拉節，其名稱源自於羅馬神話中的「雅努斯」（Janus），這位象徵新生、開端、過渡、時間、選擇、大門等的神祇，擁有前後兩張面孔，既面向過去也展望未來，被賦予二元性，而祂同時也是羊群的守護神。此外，1月的英文名稱「January」正是由祂的名字衍生而來。
追溯「Janus」的拉丁詞源「Janus」（意思是「門」），加上前綴的「vi-」（bi-，意思是「二」），維哈內拉節或許可以解釋為「連接兩年之門」，這也是為什麼人們會在新年一開端舉辦這個節日的原因，象徵著人們渴望告別過去，以滿滿的熱情和美好祝願迎接新的一年！
回顧維哈內拉節將近2,000年的悠久歷史，這個節日最初在包括西利奧、伊古尼亞（Iguña）、托蘭索（Toranzo）、特拉斯米耶拉（Trasmiera）、坎波（Campoo）等山谷慶祝，某些地方的村莊原本從12月31日就會開始慶祝，儀式一直持續到1月中旬。有關它的起源雖然不太確定，但推測應該與伊比利半島山區的大自然異教崇拜傳統有關。
根據坎塔布里亞的民間傳說，它很可能起源於遊牧民族，由於西班牙北部相當盛行化妝舞會，因此參與者打扮成各種動物與自然生物，這點曾讓它多次受到教會的猛烈抨擊。即使如此，維哈內拉節還是一直舉行到20世紀初，直到法蘭西斯科・佛朗哥（Francisco Franco）獨裁統治（1936~1975年）期間，才讓這個過年慶祝活動因官方禁止而被迫劃下中止。
不過在1970年代末期，一些來自山谷年輕人決定復興這項傳統，他們透過老照片以及父母、祖父母與其他長者的描述，將它慢慢拼湊成形。1981年，在消失超過25年後，第一場現代版的維哈內拉節誕生，不過當時是在夏天舉辦，直到5個月後的1982年，它來到西利奧村並在當地紮根，最終逐步奠定了今日的基礎！
西利奧是當時山谷中較多年輕人居住的村莊，此外，當地也有許多年長的村民曾經體驗過這項節慶，因此得以重現這項節慶。然而起初他們並沒有引起媒體的關注，隨著後來民族學家的到來並發現了它的潛力，維哈內拉節從原本不到30人的規模，擴展到今日多達75個角色、超過160位村民扮演的化妝舞會～
＊維哈內拉節的代表角色
這些參與角色扮演的村民全都是男性，他們化身老人、懷孕的婦女、紳士、醫生、護士、騎士、磨刀匠、占卜者、女巫、魔鬼、狐狸、大猩猩⋯⋯各個身穿色彩鮮豔的服飾或戴上面具，令人眼花撩亂，此外還有披上厚重蘚苔、樹葉、樹皮、稻草、竹子等天料材料做成服飾的「特拉帕瓊斯」（Trapajones）。
儘管每個角色在儀式中都各司其職並擁有不可或缺的地位，但這些角色中最重要的是「札拉馬科」（Zarrmaco）。他們全身穿著羊皮，頭戴裝飾蝴蝶結與鈴鐺的黑色圓錐形帽，身上掛著8個銅鈴（前後各４個），並且將臉塗成黑色。傳說承載逝者靈魂的熊只能在黑暗中醒來，如果是新月，牠會釋放這些靈魂，如果是滿月，牠就會回到洞穴裡繼續沈睡40天，讓春天延遲到來。
因此塗成黑臉的札拉馬科扮演著引熊出場的角色，一但發現了熊，他們就會用銅鈴驅趕牠釋放的靈魂，以保持儀式的潔淨，同時也保護自己的領土，所以札拉馬科基本上其實是驅魔人，他也是經常出現在西班牙北部和歐洲冬季嘉年華中的角色之一。至於「熊」（el Oso）因為危害牲畜性命，所以被視為危害族群生存的原因，漸漸演變成邪惡的化身⋯⋯
牠被拴在主人（el Amo）身邊，主人會以鞭子控制牠，小朋友則以各種方式戲謔牠，牠被人們追趕直至倒地為止，象徵結束牠所帶來的邪惡與不幸。至於牠的主人則跟札拉馬科一樣將臉塗黑，以利於將熊從洞穴中帶出來，而他同樣也是正義的化身，負責將這隻捕獲的動物向眾人展示並加以看管。
「黑舞者」（Danzarín Negro）穿著以舊麻袋製成的外衣與褲子，上方覆蓋著一根根去皮的玉米，手上拿著用來支撐自己跳躍的棍子，以及吹奏的號角。「白舞者」（Danzarín Blanco）則身專白色罩衫與長褲，從肩膀至腰部斜斜繫著一條紅色的肩帶，頭帶裝飾有絲帶、鈴鐺和絨球的白色圓柱形帽子，腳上打著綁腿並腳踩草鞋，他們利用手中的棍子跳躍，一旦躍至空中就會扭動腰，讓鈴鐺叮噹作響。黑舞者和白舞者都負責帶領遊行隊伍前進。
「拉佩帕」（La Pepa）是一位戴著面具的年輕人，他頭戴貝雷帽、身穿襯衫與燈芯絨褲，騎在一位（同時由他扮演的）老婦人的身上，象徵時間的流逝與新年的到來。「老人家」（Los Viejos）是一對結伴而行的老夫妻，老婦人頭綁圍巾身穿圍裙，拎著一只裝有培根、香腸等食物的籃子，老先生則身穿整套1920年代風格的衣物，並且不時掏出酒壺和煙斗，他們都象徵著時間的流逝、過去的一年。
其他還有帶著大小猩猩在村子裡以提供娛樂換取食物的「猩猩與匈牙利人」（Gorilona, Goriluca y Húngaro），猩猩主人通常會打扮成吉普賽人。頭戴皮帽、胸前披著毛皮、手提一籃雞蛋的「佐洛克科」（Zorrocloco），代表狡猾的狐狸。「拾荒者」（Traperos o Trapajeros）則穿著破布條製成的服飾，拿著一根以同樣布料包裹的棍子，他們會在棍子上塗滿泥漿等髒東西，接著甩到他人身旁，他代表的正是狂歡節中似無顧忌的狂野！
＊維哈內拉節的精彩節慶活動
每年1月的第一個週日（如果當天遇到元旦就順延到下一個週日），當西利奧還處於寒冷的冬日，黎明前一聲信號火箭劃破寧靜，緩醒了整座村莊，接著街道上開始出現銅鈴的叮噹聲，宣告著著作被山脈環繞的村莊，將重建歐洲最古老、也最獨特的異教節日之一。如今，只剩下西利奧還在舉辦維哈內拉節，2026年即將在1月4日登場。
起源於凱爾特人慶祝冬至的儀式，象徵著大自然從漫長的冬季沈睡中甦醒。早上6:30~7:00，慶祝活動從鈴聲展開，村中的年輕人手持銅鈴穿過村莊的街道，以鈴聲喚醒村民，由於這天氣候通常非常寒冷，甚至可能發生霜凍，因此他們會破布保護自己的雙手，以免銅鈴的重量和鋒利的邊緣刮傷自己。大約在7:30，信號火箭最終喚醒仍未甦醒的人們。
孩子們會在破曉時前往學校，因為學校是慶祝活動的中心，大約在7:30左右，人們陸續抵達並開始準備各自的活動，而札拉馬科通常是最早準備好的，有些人甚至前一天就已經完成著裝。11:00~11:30，遊行隊伍開始分別從學校、農舍或私人住宅出發，主隊伍帶領眾人前往山上的公園，所有角色聚集在一起的場面非常壯觀！
11:30~12:00，開始展開獵熊行動，包括熊主人和札拉馬科等人從農舍出發，他們沿著陡峭的山坡向下，等待熊出現於森林時伺機捕捉，並且在教堂廣場將牠捕獲。遊行隊伍會在12:30時抵達村莊入口，這裡是村莊的邊界，札拉馬科和黑舞者將重現遊行中最重要的時刻——「守護邊界」，令人回想起過去每個村莊都會舉行自己的維哈內拉節的年代⋯⋯
歷史上曾有著這樣的記載：不同的維哈內拉節團體之間發生嚴重衝突，甚至造成人員傷亡。在長達15分鐘的狂熱舞蹈中，淋漓盡致的展現了力量與壯觀的場面，黑舞者會一邊吹響號角，一邊交替高喊著：「戰爭還是和平？」其他的參與者則以「戰爭」或「和平」回應。到了13:00，在學校旁邊的營地開始朗誦詩歌，詩中以詼諧、辛辣的語氣回顧過去一年發生於當地或國際的各種事件，當中還穿插著各種商家的簡短廣告詞，或改編熟悉的歌曲歌詞。
1:30左右輪到其他角色登場，學校旁邊上演著分娩儀式，經過初步諮詢和手受之後，醫生和護士每年都會從孕婦子宮取出不同的動物，象徵著季節的更迭、新一年的到來，不過有人認為這項儀式最初可能是為了娛樂的目的。最後來到2:00，熊被護送到當初被捕捉的教堂廣場，人們圍成一圈跳舞，並且圍攻這個邪惡的象徵。
挨了幾鞭後的熊倒地不起，札拉馬科將棍棒抵在牠身上，象徵正義戰勝邪惡，邪靈遭到驅除、亡靈獲得解放，牲畜也得到保護，也象徵人們對新年美好願望的期盼。慶祝活動最後以前往酒館或家中和親友共進晚餐劃下句點，人們會一直狂歡至深夜，以此緬懷過去一年的逝世，並迎接新的一年到來～
文字／Iris PENG
其他人也在看
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 11 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 22 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 天前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 23 小時前
疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶
中部中心／張喬羿、李柏瑾台中市街頭竟出現攔車事件！23日上午，突然有一名男子，衝到馬路中間，攔停計程車，不但用手狂捶引擎蓋，還用頭撞車輛。根據了解，這名男子疑似是因為，和女友吵架，情緒失控，才會當街攔車還捶車，目前警方已經主動介入，全案將函送地檢偵辦。男子用力捶計程車引擎蓋，接著走到駕駛車門旁，用手狂敲車窗，身邊女伴，怎麼攔，都攔不住，疑和女友吵架情緒失控 男子攔車猛捶.用頭撞車（圖／翻攝畫面）男子大聲咆嘯，滿口髒話，要求駕駛下車，計程車司機，默默的收起後照鏡，損失能少一點，是一點，但這時另一台銀色轎車經過，也想攻擊銀色轎車，駕駛油門踩下去，加緊離開現場目擊民眾：「聽到那個男生在罵人，就探頭出來看，看到他把計程車擋在路中間，不讓他走，有拍他的窗。」目擊民眾：「那個人就去攔計程車，一直捶計程車的引擎蓋，好像還有用頭撞吧。」疑和女友吵架! 台中男子情緒失控當街攔車猛捶（圖／翻攝畫面）事發就在，台中市南屯區永春南路上，23日上午10點多，這名男子，疑似是因為和身旁女友吵架，情緒暴走，才會失控上路攔車洩憤，第四分局春社派出所副所長顏佑容：「司機表示車輛無損不欲提告，但男子站在道路攔車阻礙交通，最高可處新台幣500元罰鍰，另以暴力手段拍打車輛，妨害他人權利部分，本分局已主動報請地檢偵辦。」疑似感情糾紛，一時衝動，徒手捶車、用頭撞車，等他傷勢治療好以後，要面對的是，更多法律上的懲處。原文出處：台中男疑和女友吵架情緒失控 當街攔車猛捶、用頭撞車洩憤 更多民視新聞報導恐怖前女友不爽被分手 瘋狂傳訊撂狠話「一定要讓你死很慘」凱希情緒失控！對「這來賓」大聲又拍桌 連徐乃麟都變臉不說話被分手怒揍男友！女子威脅外流性愛片「看這個叫我拿孩子的渣男」民視影音 ・ 18 小時前
緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕
位於泰緬邊境、長年籠罩在犯罪陰影下的「KK園區」，近日遭到緬甸軍政府史無前例的大規模清剿行動。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週親自下令，要求對妙瓦底（Myawaddy）地區這座知名的詐騙園區進行全面拆除，並表示此舉是履行國家責任、回應廣大民意。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 1 天前
緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KKPark）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
最新／黑煙狂竄天際！汐止烤漆工廠祝融 2人送醫
首次上稿：11/24 10:51更新時間：11/24 10:57（更新內文）即時中心／顏一軒、李美妍報導最新消息！今（24）日上午9時30分，新北市汐止區夢湖路上一間烤漆鐵皮工廠不明原因竄出火舌，現場冒出大量黑煙，消防局獲報後派遣31車56人前往搶救，所幸目前火勢已獲得控制，2名員工吸到些許濃煙，送往內湖三總進行後續治療。新北市政府消防局指出，今早9時30分，夢湖路上一間1層樓烤漆鐵皮屋工廠起火，獲報後立即派遣31車56人到場布水線灌救，燃燒面積約200平方公尺，火勢於10時33分獲得控制，2名員工（年約46歲）吸入些許濃煙，意識清醒送內湖三總，所幸無人受困，起火原因待查。汐止烤漆工廠祝融，黑煙狂竄天際畫面曝。（圖／民視新聞翻攝）汐止烤漆工廠祝融，黑煙狂竄天際畫面曝。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／黑煙狂竄天際！汐止烤漆工廠祝融 2人送醫 更多民視新聞報導彰化騎樓機車竄火苗！ 17人受困幸全數獲救又是台泥！蘇澳廠半夜高樓起火 駭人畫面曝光了烈焰沖天！台南後壁垃圾場暗夜起火 煉獄景象曝光了民視影音 ・ 39 分鐘前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 天前
被沈慶京波及？沈春池基金會文馨獎遭撤 翟本喬提法條打臉文化部：為何略過這幾字
沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書發文提出法條質疑，文化部略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字，擴大定義，那這樣獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？翟本喬表示，文化部取消了沈春池文......風傳媒 ・ 23 小時前
誤信背黃金賺40萬 高雄男被賣柬埔寨詐騙園區｜#鏡新聞
高雄一名薛姓男子誤信朋友介紹，只要去柬埔寨幫忙背黃金，2天酬勞40萬，結果一落地就被載到詐騙園區囚禁，需付1.5元萬美金才放人，原本家人籌到錢找當地台灣人幫忙，結果對方拿錢落跑，後來找到高雄鳥松區一位里長參選人求助，才把人救出，結束8天驚魂記。鏡新聞 ・ 16 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前