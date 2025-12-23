「歐洲髒又臭」卻一堆人想去！內行人曝2優點：台灣比不上

生活中心／朱祖儀報導

不少人嚮往到歐洲旅遊。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人年末或是明年春節已經安排長假，準備出國旅遊，其中歐洲國家是不少人夢想中的旅遊地。但一名網友表示，歐洲街道髒亂且治安不好，物價又很貴，好奇想問「為什麼台灣人還那麼多人嚮往要去歐洲旅遊？」不少人直指歐洲的文化跟風景，是台灣比不上的優點。

一名網友在PTT發文表示，去過歐洲的人都知道，當地街道髒亂發臭，且治安很不好，常常會遇到扒手，生活成本也很高，住宿、吃飯費用都很昂貴，且美食也是見仁見智，很多食物都吃不習慣，旅遊景點也是偏向人文和自然靜態風景居多。他認為玩短期旅遊還能接受，但長期旅居就會覺得「好山好水好無聊」，好奇為什麼還有這麼多台灣人嚮往歐洲旅遊？

不少網友狂讚，「歷史建築文化美景獨門獨市、無可取代」、「阿爾卑斯山很美，瑞士小鎮也很棒」、「去過才知台灣景觀和建築維護很隨便」、「人家就是弄得很漂亮，值得花錢啊」、「遠當然貴，風景不錯，有些古建築值得看看，中世紀城堡很夯啊」、「白朗峰超美」、「我在亞洲長大，第一次去歐洲覺得風景和建築都很漂亮，台灣根本比不上。」

但也有人同意原PO看法，「一次真的不能待太久，歐洲比台灣乾燥太多」、「我去過一次，現在不會想去了，那邊是真的很臭」、「歐洲最好吃的美食是越南河粉」、「去英國兩個禮拜就想回來了 東西有夠難吃」、「歐洲人對亞洲臉孔完全不友善。」

