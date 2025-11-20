歐洲高檔保養品玫瑰水竟是毒 跨國運毒新手法曝

刑事局查獲15公斤搖頭丸偽裝玫瑰水空運來台，３嫌落網遭羈押。警方提供

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天宣布偵破一起跨國運輸毒品案件，嫌犯將俗稱搖頭丸的二級毒品MDMA裝入進口保養品「玫瑰水」空瓶中，從德國空運來台。專案小組據報後與海關聯手，在包裹運抵台灣時及時攔截，並拘捕謝姓等3名嫌犯，訊後聲押獲准。

刑事局南部打擊犯罪中心日前接獲線報，得知有來自德國的包裹疑似藏匿毒品，立即報請橋頭地檢署檢察官吳正中指揮，會同高雄市刑大組成專案小組偵辦。

檢警查出，該運毒集團手法狡猾，利用自德國進口的保養品作為掩護，先由境外共犯將原裝「玫瑰水」溶液倒掉，再將MDMA分裝入瓶中，並恢復成原始包裝後寄送來台，但一進關就被刑事局聯手海關查獲，成功阻斷毒品流入市面。

專案小組追查發現，該運毒集團為躲避檢警查緝，還故意填寫錯誤的包裹收件人及地址，製造偵查斷點，渾然不知行蹤早就被檢警掌握。

專案小組歷經數週跟監蒐證，先後在高市左營區及三民區發動搜索，拘捕主嫌謝姓、柳姓及鄭姓男子3人到案，扣案贓證物還包括嫌犯用來聯繫運輸毒品所使用的行動電話。3嫌警詢後被依涉嫌違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送橋頭地檢署，複訊後均向法院聲押獲准。



