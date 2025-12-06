歐洲黑死病元凶！專家驚曝：火山噴發間接致瘟疫潛入
編譯林浩博／綜合報導
14世紀的黑死病浩劫，造成當時歐洲銳減一半人口。英國廣播公司（BBC）訪問多名專家，竟發現一座火山的噴發，可能引發一連串的蝴蝶效應，終致瘟疫的大爆發。
1345年的火山噴發
多名科學家表示，根據樹輪所保存的證據，1345年的一場火山噴發，造成了氣候衝擊（climate shock），而後續的連鎖反應，終讓黑死病登陸中世紀的歐洲。
先是火山所噴發的火山灰，遮蔽太陽的照射，致使好幾年氣溫急遽下降，農作物難以適應，因此歉收。而義大利城邦又地狹人稠，就怕歉收引發飢荒，他們從黑海一帶進口糧食。不料，帶有鼠疫桿菌的跳蚤，也搭乘這些運糧的船隻，抵達了歐洲，
「完美風暴」
專家們直言，這是氣候、飢荒與貿易所共同交織的「完美風暴」。
英國劍橋大學教授本特根（Ulf Büntgen）說：「造成黑死病災難的巧合條件看似罕見，但在一個全球化的世界，在氣候變遷之下，一個人畜共同傳染病演變成大流行的機率，是可能上升的。」
本特根補充道：「經歷過新冠疫情後，此發現更是與我們息息相關。」
黑死病席捲歐洲
1348至1349年期間，黑死病橫掃歐洲，奪走高達一半人口的性命。黑死病的病原體、鼠疫桿菌，是藉由跳蚤與老鼠所散播，而這場浩劫的源頭，據信是從中亞再藉由貿易向外擴散。
但學者們困惑的是，究竟是經過哪些事件，才讓黑死病潛入歐洲。這次由劍橋大學和德國萊比錫「萊布尼茲東歐歷史與文化研究所」（GWZO）共同所做的研究，填補了這塊遺失的拼圖。
