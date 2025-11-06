歐洲+AI模式預測雙重示警 氣象粉專：鳳凰北轉機率高，維持中颱強度

全台今（7）日天氣多為晴到多雲，白天溫暖微熱，但中央氣象署提醒，颱風「鳳凰」較明顯的往北分量，預計下週一（10日）將通過呂宋島進入南海，未來可能北轉影響台灣。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」曬出數值模式結果，揭示鳳凰路徑的最新發展，歐洲模式與 Google AI模式的系集預測結果高度一致，顯示鳳凰北轉靠近台灣的趨勢穩定。

今晨晴朗微熱 午後山區有雨

氣象署指出，今日迎風面如基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有局部降雨機率。西半部高溫落在29至32度，東半部約25至27度。中午前後紫外線偏強，提醒民眾外出注意防曬。各地早晚仍偏涼，低溫約21至23度，日夜溫差大，早出晚歸應適時添衣。

鳳凰動向恐影響北部與東半部

氣象署表示，颱風鳳凰位於鵝鑾鼻東南東方海面，正以西北轉西方向移動，預計下週一（10日）將通過呂宋島進入南海，且將有較明顯的往北分量，並逐漸影響台灣的天氣，屆時北部、東半部地區雨勢可能明顯增強，各地風浪也將提升，但實際影響範圍仍待觀察。

颱風鳳凰未來預測路徑，由歐洲模式與Google AI模式的系集預測結果。（圖／翻攝台灣颱風論壇臉書粉專）

模式預測一致 北轉台灣機率高

關於鳳凰未來路徑，天氣粉專台灣颱風論壇指出，套疊了歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，鳳凰颱風北轉後「接近台灣」的趨勢高度一致。此趨勢已連續多輪預報顯示穩定，變數主要在於北轉後路徑會沿台灣西岸或東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點。



最後，台灣颱風論壇提醒，根據現行模擬，另一個高度共識是鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷。民眾應提早防範強風豪雨與海上風浪變化，並隨時關注氣象署最新警報與更新資訊。