歐洲10國《漢堡宣言》 打造100GW北海離岸風電

記者施欣妤／綜合報導

歐洲10國26日簽署《漢堡宣言》，同意斥資95億歐元（約新臺幣3552億元）在北海打造離岸風電廠，有望滿足超過1億家戶用電需求；藉此強化再生能源發展與合作，同時提高歐洲能源安全。

英、法、德、冰島、挪威、比利時、丹麥、愛爾蘭、荷蘭與盧森堡等國的領袖與能源部長，26日在德國漢堡達成一項里程碑協議，承諾在2050年以前，在北海水域完成發電量達100吉瓦（GW）的聯合離岸風電設施，將足以供應約1.43億戶家庭所需電力。

協議目標是將北海打造成「全球最大潔淨能源庫」，預計將創造9萬個工作機會，並在之後的15年內，將歐洲發電成本降低30%。

英國能源大臣米勒班表示，透過推動再生能源來捍衛國家利益，讓英國擺脫「化石燃料雲霄飛車」，強化能源主權與規模；德國經濟部長萊赫則說，新協議為風電領域帶來新前景，除了確保大量工作機會，也提升歐洲價值。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，將能源「武器化」，北海周邊國家因此積極推動離岸風電計畫，加速擺脫對俄依賴。歐洲10國並希望透過《漢堡宣言》，將風電能源與多國連結，確保盟邦能源自主。

各國也藉機召開第3屆「北海峰會」（North Sea Summit），德國、挪威、比利時、荷蘭領袖一同登上停靠在漢堡港的破冰船，展現團結鞏固能源自主與防衛能力的立場。

北海國家領袖達成《漢堡宣言》，將打造北海離岸風電設施，提升歐洲能源自主性。（達志影像／美聯社）