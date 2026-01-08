歐洲CV90甲車 將安裝「鐵拳」主動防禦系統

記者丘學陞／綜合報導

以色列埃比特系統（Elbit Systems）6日宣布，將把「鐵拳」（Iron Fist）主動防禦系統（APS），與貝宜旗下赫格隆公司（BAE Systems Hägglunds）的CV90系列步兵戰鬥車整合，為歐洲用戶提供最先進的防護戰力。

埃比特表示，這項價值1.5億美元（約新臺幣47.2億元）合約，證明「鐵拳」的防護效能獲得各國信賴，持續作為地面作戰車輛的先進防衛裝備選項。

廣告 廣告

「鐵拳」APS是由載具砲塔或車體上的4面全周界搜索雷達，搭配計算電腦，以及多具攔截彈發射器組成，歷經多次改良、拓展攔截威脅類型，目前最新版已可應對各式反裝甲武器、無人機、滯空攻擊彈藥，甚至主戰車的翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）等，防護性能優異。

美國《國防新聞》報導，埃比特去年9月在歐洲進行「鐵拳」性能展示，期間成功攔截十餘枚120公厘翼穩脫殼穿甲彈，驗證技術新里程碑，也賦予歐洲裝甲車輛生產商和用戶莫大信心，決定採用該款系統，反制與日俱增的戰場火力威脅。

埃比特將為CV90系列甲車裝備「鐵拳」主動防禦系統。圖為搭載「鐵拳」的CV90MkIIIC步兵戰鬥車。（取自赫格隆公司網站）

「鐵拳」的攔截彈能防禦翼穩脫殼穿甲彈攻擊，具優異防護效能。圖為攔截彈發射器。（取自埃比特「X」）