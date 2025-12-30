歐洲IPAC聯盟批環台軍演 譴責恐嚇常態化

針對正義使命環台軍演，歐洲IPAC聯盟批中共將恐嚇常態化、增加誤判風險。對此，我外交部表示感謝與肯定。（中國軍網）

大陸東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」環台軍演，並緊接於今（30）日上午對台灣北部海域實施遠程火箭射擊，以及南部海域封控、反潛演練。對此，我外交部肯定歐洲對中政策跨國議會聯盟（IPAC）所發表之聲明，譴責中共正企圖將武力恐嚇常態化，積極為潛在衝突做準備、加大誤判風險，且刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制。

外交部例行記者會今日由歐洲司司長黃鈞耀簡報，其中針對環台軍演的看法，歐洲對中政策跨國議會聯盟也發表聲明，強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演。IPAC指出，此次軍演顯然是刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制，情勢發展令人擔憂。

IPAC聲明更表示，這種軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備；此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

IPAC也呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態：任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

對此，外交部也回應表示歡迎與肯定，並重申維護台海現狀已是國際共識，符合各方重要利益，但中國仍執意以軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

外交部強調，台灣作為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。

