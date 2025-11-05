歐漢聲不想被指指點點！再婚1年被爆吵到要移民回應了

【緯來新聞網】歐漢聲（歐弟）和再婚的妻子結婚1年多，日前被社區鄰居爆料，時常聽到爭吵聲，夫妻倆甚至感情生變，已經不睡在同一張床上。今（5日）又傳出，他不堪打擾，決定攜家移民日本沖繩，不過經紀人事後否認此消息。

歐漢聲否認移民一說。（圖／翻攝歐漢聲臉書）

根據《鏡週刊》報導，歐漢聲身為社區副主委，必須常跟鄰居見面開會，多少會受到耳語影響，加上他對家庭有著極強的保護欲，因此動念移民的想法，首選為喜愛海島型地區、離台灣飛行時間僅1小時多的日本沖繩。



對此，歐弟經紀人否認移民傳聞，強調：「歐弟哥現在就是女兒們有長一點的假期就會帶她們出去外面走走看看，夫妻倆也希望有機會更她們能趁寒暑假多去遊學，多到世界各地探訪不一樣的生活體驗，將來如果自身有能力能選擇想去哪裡唸書也是很棒的。」

