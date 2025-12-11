歐漢聲再娶1年就傳婚變！暴瘦現身曝夫妻關係 突提「第一次離婚」

【緯來新聞網】歐漢聲前陣子傳出婚姻觸礁，還要帶著孩子移民沖繩，今（11日）暴瘦現身《鑽石舞台之夜》記者會，否認離婚且強調夫妻倆狀況「非常好」。至於閃兵好友坤達近況，他僅說：「他在反省了，謝謝大家。」

歐漢聲撇婚變傳聞。（圖／記者蔡依庭攝）

歐漢聲二婚才1年多，就傳出夫妻分房睡等婚變消息，但他澄清這是謠言，兩人關係很ok，還自虧分房新聞：「要分房，要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房。」



提到傳出他有意帶小孩定居沖繩，他透露目前只是「多方觀察」，主要是希望孩子趁年幼多看世界，「每次寒暑假都會固定安排他們出國看世界」。



此外，他整個人瘦了一圈，笑稱：「我都40幾歲了，再不脫就不值錢了。」真的不是被感情事受影響？他表示靠飲控且近期都忙於華視與緯來節目《週末最強大》，因此成功減重8公斤，目前73公斤、目標體重是68公斤。



不過這不是他人生最瘦的時候，體重低峰是「第一次離婚」，那有第二次離婚了？他連忙澄清：「開玩笑的啦，不會啦。」他還自信地說瘦下來外面誘惑變多，「以前變胖是不想惹事」。

歐漢聲瘦身有成。（圖／記者蔡依庭攝）

