歐漢聲切換三聲線 陳亞蘭當場落淚

胡瓜、陳亞蘭、歐弟歐漢聲主持的《週末最強大》，12日舉辦首映記者會，歐漢聲以帥氣熱舞扮演展昭、胡瓜以饒舌詮釋公孫策，最後陳亞蘭化身氣場十足的包青天壓軸亮相。黃嘉千、唐從聖也穿上古裝前來獻花，搭配戰鼓舞獅祝賀團，共同為節目開播造勢。

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持《週末最強大》（圖／小娛樂）

《週末最強大》內容多元，包括亮點古裝劇「現代包青天」、歌舞秀、新版「驚聲尖笑」與外景做菜單元。節目以三天錄一集的高規格追求精緻度，不僅錄影時間長，從早拍到半夜，三位主持人也分工明確。胡瓜負責歌舞秀「瓜瓜夜總會」，搭檔陳亞蘭大讚他在綜藝圈屹立不搖，自有其道理，對音樂與綜藝的掌握十分精準。

廣告 廣告

陳亞蘭則全力負責「現代包青天」，親自與各單位溝通，並指導新生代藝人；歐漢聲笑稱自己是顏值擔當，隨即被陳亞蘭扮演的包大人喝斥，他在實際節目中負責料理，是三人中最會做菜的代表。記者會上，他在主持人要求下即興模仿，因擔心歌曲版權問題，只好模仿劉德華、郭富城、張學友版本的兒歌，讓陳亞蘭笑到落淚。

胡瓜主持《週末最強大》（圖／小娛樂）

外景做菜單元「胡蘭歐出任務」企劃新穎，三人一早七、八點就到早市，尋找鄉親協助完成做菜任務，過程中發生許多趣事。胡瓜笑說，鄉親看到他切菜血壓都飆高，立刻上前幫忙；粉絲見到陳亞蘭還直接要求合唱歌仔戲，可見節目高人氣。記者會上三位主持人與來賓一起唱跳主題曲，現場充滿歡樂。

《週末最強大》將於12月13日起每週六晚間8點在華視主頻播出，12月20日起每週六晚間6點於緯來綜合台播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導