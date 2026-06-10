歐漢聲搭林襄、張立東「天作之合」！預告《歐耶一級棒》大來賓是他
歐漢聲、林襄、張立東共同主持的全新綜藝《歐耶一級棒》將於6月29日起週一至週五晚間10點在中天綜合台播出，歐漢聲對於三人的第一次合作就默契十足大感驚訝：「我沒有錄過第一集這麼順暢的，我覺得這就是天作之合吧！雖然第一次錄影，我還在抓整體的順暢度，立東跟林襄有很多表現沒發揮出來，我會再讓他們可以更自由地去揮灑，也希望觀眾對我們的喜歡能反映在收視率上面。」
聊到是否會有大來賓助陣？歐漢聲也很積極牽線：「希望我們節目穩定、錄製順暢後，能多邀朋友來宣傳，像我有朋友現在正在拍電影、當製片，要辦演唱會的也很多，他們聽到我開新節目也都很替我開心，我都說『那趕快來宣傳領1350（通告費）』。」他還透露第一位大來賓應該會是阿弟（蕭景鴻）：「阿弟發個人專輯，直播時，我就有去跟他打招呼，他經紀人一看到我就說『歐弟哥來發通告了』！我說『知道就好』，所以最快來的應該是他。」
張立東則透露第一次進棚前心情非常緊張：「我原本覺得壓力很大，可是當現場都準備好，燈一打開說『開始錄影』，我反而有很穩定的感覺，兩位搭檔給我蠻強大的安心感。」這次主持張立東自我設定是二哥的角色：「我要照顧小妹的情緒，也要接到大哥的東西，所以我是中間很重要的傳遞橋樑。」
而張立東認為《歐耶一級棒》有別一般談話性節目：「台灣已經很久沒有做職人相關或者表演類型節目，這類型在台灣也很少見，我們節目表演性質的內容會比較多，我覺得蠻好的，這也跟其他節目做出區隔。」他覺得主持群也是一大看點：「我們的平均年齡應該是現在最年輕的一群，我們有吸取到上一輩的主持技巧與經驗，我們也可以理解到現在年輕人在想什麼，所以我覺得《歐耶一級棒》真的是一個標準老少咸宜都可以看的節目。」
近年林襄則累積不少主持經驗，也深受許多觀眾的喜愛及誇讚：「我以前會害怕不禮貌，或者插到別人的話，所以一整場節目下來，我會比較不敢表達自己，但現在因為有些主持經驗，自己也慢慢學會控場跟接話，有想法的時候，也會很自然的表達出來，所以我覺得觀眾應該也有看到我更進步了。」
她也自我點評在《歐耶一級棒》的首錄表現：「跟歐弟哥、立東哥搭配的狀態蠻不錯的，錄完後心裡又更輕鬆一點，而且我跟歐弟哥以前完全沒見過，我很意外歐弟哥丟的哏我都接得住，我覺得之後可以再做一些小調整，相信我能表現得越來越好。」
新節目6月底就要開播，林襄也不忘強力推薦：「這是一個很歡樂的節目，希望大家可以看我們節目笑一下、紓壓一下，把一整天的煩惱都拋開。」由歐漢聲、林襄、張立東攜手主持的全新綜藝《歐耶一級棒》6月29日晚間10點在中天綜合台開播。
更多中時新聞網報導
秀英鄭敬淏聚少離多 14年情斷
NBA》文班亞馬致命失誤 送尼克13連勝
缺藥調高健保藥價 立法特許歐美老藥
其他人也在看
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
林襄才被拍「緊牽馬傑森」疑轉談地下情！突PO照認了：容易暈…
娛樂中心／綜合報導台灣頂尖啦啦隊女神林襄、職棒選手馬傑森，2023年被拍到牽手、回家過夜等甜蜜畫面，但後來竟稱「沒什麼聯絡了」，一度傳出戀情見光死。沒想到今（10日）被爆出沒分手、只是轉為地下情，被目擊手牽手吃晚餐，經紀公司僅回「不會過度干涉私人生活」。對此，林襄的感情生活再次引發關注，就連發出「坐後座容易暈車」，也被一票網友點名馬傑森，笑虧「開慢一點」。
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
台積電明除息 大盤估約蒸發48點
台積電（2330）明（10）日除息，每股配發現金股利6元，加權股價指數也會在一開盤就先「蒸發」49點。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
MLB》鄧愷威4局7失分寫本季最慘役 橫掃球狀況差越投越急
旅美太空人隊投手鄧愷威今天（台北時間10日）客場先發出戰洛杉磯天使，投出本季最差一役。開局兩局守備與
胡瓜《週末最強大》復活！ 陳亞蘭舉動讓他當場「爆氣跳腳」
胡瓜主持的節目《週末最強大》三月無預警停播新集數，一度傳出余天時隔7年復出接棒主持，不過消息近日證實為誤傳，第二季將由原班人馬胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲繼續坐鎮，更有眼尖的觀眾也發現，陳亞蘭有些「不一樣」了。
台股暴跌不是最可怕？486曝1情況：不是開玩笑
財經中心／綜合報導台股近日經歷劇烈動盪行情，大盤上沖下洗的走勢讓無數投資人直呼「心臟快停了」，連帶市場交割秩序也受到衝擊，其中連接器廠佳必琪（6197）遭申報違約交割金額高達1.49億元，刷新今年上市櫃市場單筆最高紀錄。電商網紅「486先生」就在臉書分析此事背後的真相，他也特別示警「股票市場最怕的不是下跌」，最怕的其實是「這件事」，更提醒「不是開玩笑的」。
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
新莊中正路「天空垃圾山」隨時崩落 市府罰4次仍未改善
新北市新莊中正路1處公寓頂樓堆滿垃圾，引發居民與路人安全隱憂，有民眾將這驚人畫面分享到網路，也引發網友討論，據傳該處已經由新北市政府開罰至少4次，但物主仍未改善。
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
江怡臻不拚連任另有布局？李四川親曝下一步
[NOWNEWS今日新聞]國民黨發言人、新北市議員江怡臻9日突然拋出震撼彈，宣布將不參與2026年新北市議員選舉，這讓外界開始揣測，她是否在為2028年立委選戰提前布局？也有人好奇，江怡臻是否會加入李...