歐漢聲暴瘦8公斤揭婚姻現況 曝坤達為閃兵反省中

歐漢聲出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會，體態纖瘦不少。萬星傳播提供



歐漢聲（歐弟）今（12╱11）出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會，被問到好友坤達因閃兵案遭求刑2年8月，他僅低調說：「他在反省了。」至於是否能回歸《綜藝玩很大》？歐弟也說：「他先處理該處理的事情，然後反省。」

今歐弟體態纖瘦不少，他透露靠飲控跟運動瘦了8公斤，目前73公斤的他說：「我的目標是68左右。」講完想脫衣展現肌肉卻被阻止，讓他笑說：「40幾歲再不脫就不值錢了。」

歐弟去年8月才與圈外女友登記結婚，隔月迎接三女兒「波波」誕生，7月底卻被爆婚變、分居兩層樓，今他以「非常好」回應婚姻狀況，還拿夫妻分房的新聞自嘲：「要分很多房、要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房。」針對移居沖繩傳聞，他說就是多看看，讓小孩多接觸不同國家的文化開拓視野。

「鑽石舞台之夜」演唱會台北場門票明午1點在年代售票系統開賣，啟售日至28日止購票享早鳥9折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

