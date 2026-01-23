歐漢聲調皮模仿惹怒曹雅雯 LuxyGirls化身「洗車布刷」圍攻陳亞蘭

台北市 / 陳麒惟

華視攜手緯來電視網推出全新綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，節目以多元豐富的內容深受觀眾喜愛。在本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中的情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！

▲ 歐漢聲(左)調皮模仿阿杜惹怒曹雅雯(右)











強檔單元「瓜瓜夜總會」邀請多位胡瓜好友龍千玉、江志豐、羅文聰、曹雅雯、施文彬、秀蘭瑪雅及女團LuxyGirls等人帶來「金曲對唱」。歌壇親姊弟檔龍千玉與江志豐難得合體獻唱經典作品〈不如甭熟悉〉，沒想到江志豐在節目中驚爆，錄影前幾天因誤食「發霉香菇」導致中毒，一度昏迷被緊急送往急診，嚇壞現場眾人。但大病初癒的江志豐，身體雖顯虛弱但鬥嘴功力絲毫未減，現場直接大吐槽姊姊龍千玉標誌性的「抖音」唱法，更當眾開嗆：「我覺得我跟你感情也沒那麼好！」









▲ 女團LuxyGirls圍著陳亞蘭(中)火辣大跳「上車舞」











除了實力派唱將，女團LuxyGirls也以火辣造型現身表演，因服裝設計效果酷似布刷洗車機的布刷，讓團長舒子晨靈機一動詢問胡瓜與陳亞蘭：「要洗車嗎？」隨即圍繞著陳亞蘭跳起爆紅的「上車舞」。面對火辣圍攻和甜話吹捧，陳亞蘭被洗完後直呼「神清氣爽」！舒子晨隨後更加碼爆料：「孔鏘老師也有洗過」，胡瓜聽完立刻補刀：「孔鏘洗到差點送醫院！」惹得全場哄堂大笑。

本集話題短劇「現代包青天」帶來經典故事〈菩薩嶺〉，由王少偉飾演氣勢十足的山賊大哥，攜手唐從聖詮釋古靈精怪的山賊二哥，以及葉華飾演風情萬種的嬌豔廚娘，眾人在「賊窩」中展開一連串明爭暗鬥、爾虞我詐的精采對決。為了查案，胡瓜與歐漢聲不惜犧牲形象「扮山賊」，化身臥底潛入賊營，兩人誇張的臥底行徑加上逗趣造型，讓對戲的王少偉多次險些笑場。想掌握更多《週末最強大》的精彩內容，敬請鎖定每週六晚間8點於華視主頻首播，同日晚間10點於中華電信Hami Video上架；此外，每週六晚間6點於緯來綜合台播出，並於同日晚間8點台灣大哥大MyVideo同步更新。

