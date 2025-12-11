歐漢聲談坤達復工傳聞不鬆口 曝好友現況「先處理該處理的」

歐漢聲透露好友坤達近況。（圖／常朝貴攝）

坤達捲入閃兵案，檢方日前起訴多人，甚至向法官建請量處2年8個月有期徒刑。10月底他緊急中斷《綜藝玩很大》加拿大錄影工作，從海外返回台灣到案說明，並暫時告假節目，由柯有倫、小刀代班主持。近期三立電視則透露坤達即將復工、回歸《綜藝玩很大》，三立電視表示：「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」

歐漢聲、胡瓜一同出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會。（圖／常朝貴攝）

今（11日）歐漢聲出席《鑽石舞台之夜》演唱會記者會，被問好友坤達近況？歐漢聲說：「他在反省了，謝謝大家！」至於對方是否將在近期將復出，歐漢聲低調回應：「他先處理該處理的事情，然後反省。」

歐漢聲升格3寶爸後卻突爆婚變傳聞，他提到婚姻狀況直言「非常好」，還自嘲之前夫妻分房睡的新聞，「要分很多房，要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房。」

