歐漢聲讚與林襄、張立東搭檔「天作之合」 曝《歐耶一級棒》大來賓人選
藝人「歐弟」歐漢聲與林襄、張立東共同主持的全新綜藝《歐耶一級棒》將於6月29日起週一至週五晚間10點在中天綜合台播出，歐漢聲對於3人的第一次合作就默契十足大感驚訝：「我沒有錄過第1集這麼順暢的，我覺得這就是天作之合吧！雖然第一次錄影，我還在抓整體的順暢度，立東跟林襄有很多表現沒發揮出來，我會再讓他們可以更自由地去揮灑，也希望觀眾對我們的喜歡能反映在收視率上面。」也鬆口節目的來賓人選。
聊到是否會有大來賓助陣？歐漢聲也很積極牽線：「希望我們節目穩定、錄製順暢後，能多邀朋友來宣傳，像我有朋友現在正在拍電影、當製片，要辦演唱會的也很多，他們聽到我開新節目也都很替我開心，我都說『那趕快來宣傳領1350元（通告費）』。」他還透露第1位大來賓應該會是蕭景鴻（阿弟）：「阿弟發個人專輯，直播時，我就有去跟他打招呼，他經紀人一看到我就說『歐弟哥來發通告了』！我說『知道就好』，所以最快來的應該是他。」
張立東則透露第1次進棚錄影前心情非常緊張：「我原本覺得壓力很大，可是當現場都準備好，燈一打開說『開始錄影』，我反而有很穩定的感覺，兩位搭檔給我蠻強大的安心感。」這次主持張立東自我設定是2哥的角色：「我要照顧小妹（林襄）的情緒，也要接到大哥（歐漢聲）的東西，所以我是中間很重要的傳遞橋樑。」
他認為《歐耶一級棒》有別一般談話性節目：「台灣已經很久沒有做職人相關或者表演類型節目，這類型在台灣也很少見，我們節目表演性質的內容會比較多，我覺得蠻好的，這也跟其他節目做出區隔。」也提到主持群是一大看點：「我們的平均年齡應該是現在最年輕的一群，我們有吸取到上一輩的主持技巧與經驗，我們也可以理解到現在年輕人在想什麼，所以我覺得《歐耶一級棒》真的是一個標準老少咸宜都可以看的節目。」
近年林襄累積不少主持經驗，對於受到許多觀眾的喜愛及誇讚，她表示：「我以前會害怕不禮貌，或者插到別人的話，所以一整場節目下來，我會比較不敢表達自己，但現在因為有些主持經驗，自己也慢慢學會控場跟接話，有想法的時候，也會很自然的表達出來，所以我覺得觀眾應該也有看到我更進步了。」也評價自己在《歐耶一級棒》的首錄表現：「跟歐弟哥、立東哥搭配的狀態蠻不錯的，錄完後心裡又更輕鬆一點，而且我跟歐弟哥以前完全沒見過，我很意外歐弟哥丟的哏我都接得住，我覺得之後可以再做一些小調整，相信我能表現得越來越好。」
節目6月底就要開播，林襄不忘強力推薦：「這是一個很歡樂的節目，希望大家可以看我們節目笑一下、紓壓一下，把一整天的煩惱都拋開。」
由歐漢聲、林襄、張立東攜手主持的全新綜藝《歐耶一級棒》6月29日晚間10點在中天綜合台開播。
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