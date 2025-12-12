歐漢聲遭陳亞蘭喝斥「不要亂來」 犯禁忌嚇到連3跪

歐漢聲扮演身手不凡展昭。華視提供



胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）聯手主持的《週末最強大》今晚（12╱13）8點於華視首播，除為外景做菜單元「胡蘭歐出任務」一大早7、8點就要到早市尋找鄉親幫忙做菜完成任務，錄影時還因勿犯禁忌，讓歐弟嚇到連3跪直喊對不起。

歐弟回憶當天陳亞蘭彩排好已經半夜1點，他不知道她手上的劍開過光，還拿起來耍，陳亞蘭心有餘悸地說：「因為勒頭、拿東西都不能說它怎麼樣，要不然會越來越難過，我看他在拿，我就馬上拿回來，我說不要亂來，但事情就來了。」

陳亞蘭扮演最帥氣包青天。華視提供

原來歐弟被表演翻跟斗的馬夫背對背撞了一下，「很大力，我就趕快跪下說對不起、對不起，我真的不知道那個開過光」。接著原本已換好電磁的攝影機一拍到他竟突然沒電，「我又再跪1次，說對不起」。接著他要唱Rap時，「大字報突然黑畫面，我又趕快跪下」。

陳亞蘭焦急地說：「我想說我不出面不行，因為舞台上真的有舞台神，我就跟他講說沒事了。」歐弟回憶：「最後ending，馬夫又翻過來了，最後他翻的位子居然在我的頭頂上要落地，我莫名其妙突然轉身，彩排都沒有這個動作，我突然轉身擺pose，才剛好閃過那一下。」讓他再也不敢亂碰東西。

