歐漢聲首搭林襄、張立東驚喊「天作之合」！公開通告費揪大咖好友上節目

歐漢聲（中）認為與張立東、林襄配合默契十足。（圖／中天提供）

歐漢聲與林襄、張立東共同主持的全新綜藝《歐耶一級棒》，歐漢聲對於三人的第一次合作就默契十足大感驚訝：「我沒有錄過第一集這麼順暢的，我覺得這就是天作之合吧！雖然第一次錄影，我還在抓整體的順暢度，立東跟林襄有很多表現沒發揮出來，我會再讓他們可以更自由地去揮灑，也希望觀眾對我們的喜歡能反映在收視率上面。」

聊到是否會有大來賓助陣？歐漢聲也很積極牽線：「希望我們節目穩定、錄製順暢後，能多邀朋友來宣傳，像我有朋友現在正在拍電影、當製片，要辦演唱會的也很多，他們聽到我開新節目也都很替我開心，我都說『那趕快來宣傳領1350（通告費）』。」他還透露第一位大來賓應該會是阿弟（蕭景鴻）：「阿弟發個人專輯，直播時，我就有去跟他打招呼，他經紀人一看到我就說『歐弟哥來發通告了』！我說『知道就好』，所以最快來的應該是他。」

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張立東則透露第一次進棚前心情非常緊張：「我原本覺得壓力很大，可是當現場都準備好，燈一打開說『開始錄影』，我反而有很穩定的感覺，兩位搭檔給我蠻強大的安心感。」這次主持張立東自我設定是二哥的角色：「我要照顧小妹的情緒，也要接到大哥的東西，所以我是中間很重要的傳遞橋樑。」

近年林襄則累積不少主持經驗，也深受許多觀眾的喜愛及誇讚：「我以前會害怕不禮貌，或者插到別人的話，所以一整場節目下來，我會比較不敢表達自己，但現在因為有些主持經驗，自己也慢慢學會控場跟接話，有想法的時候，也會很自然的表達出來，所以我覺得觀眾應該也有看到我更進步了。」她也自我點評在《歐耶一級棒》的首錄表現：「跟歐弟哥、立東哥搭配的狀態蠻不錯的，錄完後心裡又更輕鬆一點，而且我跟歐弟哥以前完全沒見過，我很意外歐弟哥丟的哏我都接得住，我覺得之後可以再做一些小調整，相信我能表現得越來越好。」《歐耶一級棒》6月29日晚間10點在中天綜合台開播。

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