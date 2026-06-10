歐漢聲、林襄、張立東搭檔 第一集來賓曝光！通告費曝光了

記者鍾智凱／台北報導

歐漢聲與林襄、張立東共同主持綜藝節目，歐漢聲透露第一位大來賓應該會是阿弟（蕭景鴻）：「阿弟發個人專輯，直播時，我就有去跟他打招呼，他經紀人一看到我就說『歐弟哥來發通告了』！我說『知道就好』，所以最快來的應該是他。」

歐漢聲進一步透露「像我有朋友現在正在拍電影、當製片，要辦演唱會的也很多，他們聽到我開新節目也都很替我開心，我都說『那趕快來宣傳領1350（通告費）』。」

張立東則透露第一次進棚前心情非常緊張：「我原本覺得壓力很大，可是當現場都準備好，燈一打開說『開始錄影』，我反而有很穩定的感覺，兩位搭檔給我蠻強大的安心感。」這次主持張立東自我設定是二哥的角色：「我要照顧小妹的情緒，也要接到大哥的東西，所以我是中間很重要的傳遞橋樑。」

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林襄則累積不少主持經驗，也深受許多觀眾的喜愛及誇讚：「我以前會害怕不禮貌，或者插到別人的話，所以一整場節目下來，我會比較不敢表達自己，但現在因為有些主持經驗，自己也慢慢學會《歐耶一級棒》控場跟接話，有想法的時候，也會很自然的表達出來，所以我覺得觀眾應該也有看到我更進步了。」





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