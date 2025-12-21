歐烏尋求修改美國提案 普丁外交顧問：無助於實現和平

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的首席外交政策顧問今天(21日)表示，歐洲與烏克蘭對美國提議和平方案所做的修改，並未提升烏克蘭長期和平的可能性。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫(Yuri Ushakov)對記者表示：「這不是一項預測。」

他說：「我確信，歐洲與烏克蘭已提出、或正試圖提出的這些修改，確實沒有改善這份文件，也沒有提升實現長期和平的可能性。」

針對調整美國所提出、旨在終結近4年俄烏戰爭的提案，歐洲與烏克蘭代表近期持續進行商討。但目前尚不清楚修改了美方提案的哪些部分。

廣告 廣告

美國談判代表20日在佛羅里達州與俄羅斯官員會面。

普丁的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)在與美國特使魏科夫(Steve Witkoff)及美國總統川普(Donald Trump)的女婿庫許納(Jared Kushner)會晤後表示，相關會談具有建設性，並將於今天持續進行。(編輯：許嘉芫)