歐特明參加東京車用電子展 視覺 AI 助力 ADAS 與自動駕駛
〔記者楊雅民／台北報導〕歐特明(2256)參加2026 年東京車用電子展，展示以視覺 AI 技術為核心的車用解決方案，涵蓋先進駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛應用，帶來更高階的智慧感知能力。
歐特明表示，本次展出 1–8MP 車規級 GMSL2 相機模組系列，可同時滿足商用車、乘用車、無人載具與機器人等影像應用需求。
在系統層面，封閉場域的部分，歐特明亦展示先進Level 4視覺 AI技術，透過非語意與語意 VSLAM 技術融合，支援室內、室外等多樣化停車場環境並實現記憶建圖、定位以及車輛召喚功能。
並特別展出榮獲 CES 創新獎的 SafeZone 公車車門防夾視覺 AI 感測系統，象徵歐特明將視覺 AI 技術從車輛安全進一步延伸至乘客的日常生活場景，全面強化乘客安全性。
SafeZone 公車車門防夾視覺 AI 感測系統為全球首款專為提升公車車門安全所設計的解決方案，透過 AI 影像辨識技術，可精準辨識乘客行為。
即使在人潮擁擠、乘客撐傘或僅露出部分肢體的情況下，仍能正確偵測，有效降低夾傷風險。目前該系統已獲台灣公車業者採用並正式上路。
在其他系統產品方面，oToGuard 2.0 為全球首款可由單一系統完整支援 Level 0 至 Level 2+ ADAS 的智慧駕駛解決方案，除涵蓋多項 ADAS 功能外，亦符合 UN R130、R151、R158、R159、R79(CSF、ACSF-B1、ESF、ACSF-C) 等多項國際法規標準，為商用車隊、大型商用車與電動巴士提供全面的安全與智慧駕駛能力。
在機器人與無人載具應用上，oToSLAM透過視覺 AI 技術、四顆環景相機模組與單一 ECU，即可實現高精度定位與 3D 環境感知，有效加速特殊應用領域的自動駕駛落地。
在乘用車領域，oToParking 除了整合已量產的自動停車輔助(APA)功能外，亦已完成無人代客泊車(AVP)功能的開發並導入產品中，實現低速封閉場景下的 Level 4 自動駕駛。
