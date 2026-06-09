歐盟下令Meta開放權限 競爭對手AI將可免費進駐WhatsApp
歐盟（EU）監管機構近期對科技巨頭 Meta 下達重磅指令，要求其旗下通訊軟體 WhatsApp 必須開放權限，讓競爭對手的人工智慧（AI）聊天機器人能夠免費接入，旨在打破壟斷並促進數位市場的公平競爭。
根據法國媒體《回聲報》（Les Echos）報導，歐盟委員會已正式要求 Meta 調整其通訊平台 WhatsApp 的營運策略。這項指令要求 Meta 必須允許其他科技公司開發的 AI 聊天機器人，在不支付額外費用的情況下，直接與 WhatsApp 的系統進行對接與互動。
這項裁決被視為歐盟落實《數位市場法》（DMA）的重要一步。該法案的核心目標是限制「守門人」（Gatekeepers）企業利用其市場主導地位排除競爭。目前 Meta 旗下的 WhatsApp 在全球擁有數十億用戶，若能開放第三方 AI 接入，將大幅改變現有的行動通訊生態系。
對於 Meta 而言，這項要求不僅涉及技術層面的互通性挑戰，更可能衝擊其自身的 AI 發展佈局。目前 Meta 尚未對此裁決做出正式回應，但市場分析認為，這將迫使大型科技公司重新思考在歐洲市場的數據共享與平台開放政策，未來用戶可能在同一個 App 中就能使用多種不同的 AI 服務。
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