歐盟不動凍結俄資 改以900億歐元無息貸款援助烏克蘭

歐盟各國領導人於今（19）日凌晨達成協議，決定不直接動用遭凍結的俄羅斯資產來資助烏克蘭的國防支出。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 據《半島電視台》報導，歐盟各國領導人於今（19）日凌晨達成協議，決定不直接動用遭凍結的俄羅斯資產來資助烏克蘭的國防支出。取而代之的是，歐盟將在資本市場進行融資，向烏克蘭提供一項總額達 900 億歐元的無息貸款，以支持烏克蘭在 2026 年至 2027 年間的軍事與經濟需求。

據《半島電視台》指出，這項決定是在布魯塞爾經過數小時的艱難談判後達成的。原本歐盟委員會提議利用凍結的俄羅斯央行資產作為擔保或直接來源，但遭到持有絕大部分俄方資產（約 1,800 億歐元）的比利時強力反對。比利時首相德韋弗（Bart De Wever）要求歐盟提供「鐵甲般」的法律保障，以確保比利時及其金融機構 Euroclear 不會因俄羅斯的法律報復或資產扣押而蒙受數十億歐元的損失。

廣告 廣告

此外，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也強烈抨擊動用俄資的計畫將是「死路一條」，並警告此舉可能進一步升高烏克蘭戰爭局勢。俄羅斯總統普丁甚至稱此行為等同於「竊盜行為」。

據報導，根據最終協議，這項 900 億歐元的貸款將由歐盟預算的「餘裕」作為擔保。據報導分析，烏克蘭未來兩年估計需要高達 1,360 億歐元的額外資金，若無法在明年 4 月前獲得注資，恐將面臨國家破產。

報導提到，這項「賠償貸款」的設計極為特殊，烏克蘭只有在未來收到俄羅斯的戰爭賠償時才需償還這筆貸款；在那之前，俄羅斯資產將持續被凍結在歐盟境內。

儘管此次未能直接動用俄方資產，據報導指出，歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）強調，歐盟仍「保留未來動用這些資產來償還貸款的權利」。目前，西方國家一共凍結約 2,895 億歐元的俄羅斯資產，其中歐盟佔 2,090 億歐元。

除了俄羅斯，歐盟也針對委內瑞拉、敘利亞等多個國家實施了不同程度的資產凍結。此次協議中，匈牙利、斯洛伐克及捷克獲得豁免，不需承擔與該貸款相關的財務義務，這才使得協議最終得以在全體成員國間獲得通過。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

反對與南美簽自貿協議 歐盟農民開拖拉機癱瘓交通

對俄戰爭警報狂響! 歐盟啟動「軍事申根區」全面備戰