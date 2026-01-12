歐盟中國對電動車關稅達成協議 中方須提出最低價格

（中央社台北12日電）南華早報報導，歐盟執委會今天宣布，布魯塞爾與北京針對中國電動車輸入歐盟的關稅問題達成協議。歐盟為此發布指導意見，要求中國電動車出口商提交價格承諾書。這意謂著中國電動車進入歐盟市場，必須提出最低價格。

另一方面，中國商務部今天也透過官網通報，指中歐雙方一致認為，有必要向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商，提供「關於價格承諾的通用指導」，以便中國出口商可通過更加實用、有針對性且符合世貿組織（WTO）規則的方式，解決相關關注；而中國機電商會則形容，中歐雙方成功推動全案實現「軟著陸」。

根據南華早報報導，歐盟執委會表示，中國電動車出口商可透過承諾「年度出貨量」，以及未來在歐盟的投資計畫，增強其對歐盟市場報價的說服力。

中國商務部則說，為妥善解決歐盟對中國電動汽車案，中歐雙方「本著相互尊重的態度，進行了多輪磋商」。為此，歐方將發布「關於提交價格承諾申請的指導文件」，並在文件中確認。

該部表示，歐方將秉持非歧視原則，根據WTO規則有關規定，對每一項價格承諾申請，適用相同法律標準，並以客觀和公正的方式進行評估。

中國商務部說，這充分體現了中歐雙方的對話精神和磋商成果。中歐雙方有能力、有意願，在WTO規則架構下，透過對話磋商妥善化解分歧，維護中歐及全球汽車產業鏈供應鏈穩定。這不僅有利於中歐經貿關係健康發展，也有利於維護以規則為基礎的國際貿易秩序。

中國機電商會也對此表示，中歐雙方相關政府部門關於電動汽車反補貼案的磋商「取得積極成果」。雙方本著相互尊重和對話精神，經過多輪磋商，成功推動該案實現「軟著陸」。

2023年10月，歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，並在1年後結束調查，決定未來5年內對相關產品徵收7.8%至35.3%的反補貼稅，引起中方強烈不滿，並造成歐中貿易摩擦的關鍵議題之一。（編輯：邱國強/楊昭彥）1150112