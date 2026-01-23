歐盟亡羊補牢 范德賴恩：將投資格陵蘭強化北極防禦裝備

歐洲聯盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)今天(23日)在記者會表示，歐盟執委會很快將提出一項針對格陵蘭(Greenland)的重大投資方案。

范德賴恩說，歐盟正致力於強化與這處丹麥自治領土的關係，而作為其中的部分努力，執委會將很快提出一項重大的投資方案。

此外，她也提到歐盟將運用增加的國防支出來打造適合北極的防禦設備，例如歐洲破冰船。「我們應該和這個地區的夥伴，例如英國、加拿大、挪威、冰島和其他國家，來強化我們的安全與防衛安排，目前這對格陵蘭已成為地緣政治的真正需求」。

美國總統川普(Donald Trump)已多次表達基於國安理由，需要取得格陵蘭的控制權，他並揚言要向反對美國此舉的歐洲國家祭出關稅，導致大西洋兩岸為此陷入分歧。但川普2日和北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)會晤後表示，雙方已建立有關格陵蘭的未來協議架構，他將不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅。

在川普撤除關稅威脅後，歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)今天誓言，歐盟「將捍衛自身抵禦任何形式的脅迫」。

他在歐盟領袖於布魯塞爾舉行危機會談後表示，歐盟將持續維護自身利益，並捍衛歐盟自身、歐盟的成員國及其公民與企業抵禦任何形式的脅迫。歐盟擁有這麼做的能力與手段，並將在必要時採取行動。(編輯：鍾錦隆)