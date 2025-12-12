歐盟修訂外資審查規定 不點名涉及中國敏感投資

（德國之聲中文網）歐盟於周四（12月11日）達成一項臨時協議，要求所有成員國在敏感領域審查外國對歐盟的投資。這些敏感領域包括國防、人工智能和關鍵礦產。成員國需要判斷這些投資是否威脅經濟安全。

歐洲議會和歐盟理事會就修訂現行外資審查規定的文本達成一致。該文本仍需兩大機構分別批准。

修訂內容要求所有歐盟國家必須審查外資項目。如果項目構成安全威脅，就要阻止投資。若投資者由外國公司控制，即使投資發生在歐盟內部，也將納入審查。

初始提案沒有點名任何國家，但它區分了“可信賴的伙伴”和“關注國家”，並強調“去風險”。這是歐盟減少對中國經濟依賴的政策背景。例如，中國對稀土和芯片實施出口限制。

根據新規定，外國在軍事及軍民兩用設備、“超關鍵”技術（如人工智能、量子技術與半導體）、關鍵原材料、關鍵能源、交通或數字基礎設施，以及選民系統或數據方面的投資，都必須接受審查。

外國中央機構、中央證券存管機構、受監管市場或支付系統的運營者，以及系統重要性金融機構，也被納入審查範圍。

審查決定仍由投資發生所在的歐盟成員國負責，但歐盟委員會可以提出意見。

歐盟輪值主席國丹麥的商業與工業部長莫滕·博德斯科夫（Morten Bodskov）表示：“今天的協議強化了歐盟保護其安全與公共秩序的能力，同時確保歐洲依然對投資者具有吸引力。”

