歐盟全體成員國同意 烏克蘭摩爾多瓦入盟談判重啟

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（中央社記者吳柏緯布魯塞爾12日專電）歐盟全體成員國12日晚間達成協議，重新啟動烏克蘭與摩爾多瓦的入盟談判。歐盟預計15日與這兩個國家分別舉行政府間會議，從法治、人權與司法的「根本原則」開始談。

根據歐盟執委會12日晚間發布的新聞稿，與這兩個國家開啟第1階段入盟談判，對於歐盟而言是「邁出了重大的一步」。

在此之前，烏克蘭與摩爾多瓦都已獲得歐盟候選國地位，不過前者一直面臨匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）領導的政府否決，後者則是國內政治情勢受到境外勢力干預，因此入盟談判卡關甚至停滯。

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這項協議正式通過後，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X發文表示，將於15日舉行的政府間會議中開啟「根本原則」的談判，這是重要的基石，涵蓋了建立歐盟的核心價值與原則，包含法治與強韌的民主制度等。

對於這項進展，她表示是對兩國在面對巨大挑戰時，仍展現出推進改革的決心、勇氣與努力的肯定，同時釋放出訊號，歐盟所能提供的和平、穩定與機會，是無可比擬的。

根據歐盟的相關規定，入盟談判的整體內容由6大主題集群共33個章節組成，候選國家必須逐一針對這些內容與歐盟談判，並修正本國法律以符合歐盟標準，才能持續推進談判，完成所有談判後才能成為歐盟成員國。（編輯：唐聲揚）1150613