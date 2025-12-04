歐盟公布新計畫 加強打擊新型毒品並加速預警

歐洲聯盟執行委員會(European Commission)今天(4日)公布一項新計畫，旨在打擊毒品走私，並加速向會員國通報新型精神藥物(psychotropic substances)在歐洲擴散的情況。

非法毒品的執法主要由歐盟27個會員國負責，但歐盟執委會希望推動更具協調性的應對方式。

近期多起事件使該議題再度受到關注，包括法國一名反毒運動倡議者的哥哥遭謀殺，引發社會震動。

歐盟內政事務委員布倫納(Magnus Brunner)表示：「歐盟不會容許犯罪網絡以廉價毒品充斥街頭、助長暴力犯罪，並破壞歐洲的健康與安全。」

廣告 廣告

這項計畫中特別強調，應加強各國海關與私人包裹運送業者的合作，以提升毒品查緝能力。

執委會也希望歐盟毒品局(EUDA)負責辨識歐洲出現的新型精神藥物，並在其擴散時，第一時間向各成員國發布警訊。

歐盟毒品局指出，源自大麻、鴉片及卡西酮(作用類似安非他命)的合成藥物，在歐洲日益流行。

不過，歐洲最常被使用的非法興奮劑仍是古柯鹼。2024年估計有約460萬名15至64歲人士使用過古柯鹼。