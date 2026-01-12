歐盟出台替代方案 中國電動車關稅爭議有解

（德國之聲中文網）根據歐盟委員會周一（1月12日）公布的一份一般性指導意見，中國電動汽車制造商可以作出最低價格承諾——即為出口歐盟的電動車設定最低價格，以抵消政府補貼。就是說，最低進口價格機制將取代關稅。

新華社報道援引中國機電產品進出口商會有關負責人指出，這意味著經過多輪磋商，案件實現“軟著陸”。

2024年10月起，歐盟對從中國進口的電動汽車征收高達35.3%的關稅，此前一項反補貼調查得出結論，中國的補貼削弱了歐洲汽車制造商的利益。

美國總統特朗普去年4月宣布實施“對等關稅”後，歐盟與中國迅速同意，為中國制電動汽車制定最低售價展開談判，以替代懲罰性關稅。

歐中貿易角力趨緩？中國調降歐盟豬肉稅率

最新的指導意見指出，任何“報價必須足以消除補貼的有害影響，並達到與關稅同等的效果”。

歐盟貿易發言人奧洛夫·吉爾（Olof Gill）表示，該文件“旨在為那些因受到反補貼關稅影響而可能考慮提交價格承諾的中國電動車出口商提供指導”。

中國商務部對歐盟的指導性文件表示歡迎，稱其“充分體現了中歐雙方的對話精神和磋商成果”；這不僅有利於中歐經貿關系健康發展，也有利於維護以規則為基礎的國際貿易秩序。

據《南華早報》報導，歐盟委員會還表示，中國電動車出口商可透過承諾“年度出貨量”，以及未來在歐盟的投資計劃，增強其對歐盟市場報價的說服力。

