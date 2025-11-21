歐盟出手 ! 「影子艦隊」遭點名封殺 土耳其再趕走600俄郵輪旅客

一艘载有 600 名俄羅斯旅客的「阿斯托利亞格蘭德號」郵輪日前被土耳其拒絕進入伊斯坦堡港，只能在外海盤旋數小時後被迫返航索契。 圖:翻攝自X帳號@nexta_tv

[Newtalk新聞] 歐盟對俄羅斯加大施壓動作頻頻。根據《彭博社》報導，歐盟正研擬對俄羅斯「影子油輪艦隊」的運作人員祭出新一輪限制措施，目標指向那些協助俄羅斯以「灰色船隊」繞過制裁、輸送石油的關鍵人物。新措施被視為歐盟第 20 輪制裁方案的延伸，旨在進一步切斷莫斯科對烏克蘭戰爭的資金來源。

消息人士透露，歐盟外長將於週四在布魯塞爾開會，討論如何加強與影子船隊註冊國的合作，以阻止俄羅斯利用船舶規避制裁。歐盟外交高層卡拉斯直言，影子艦隊確實影響俄羅斯的戰爭資金結構，「我們還能對它做些什麼」將是此次會議焦點之一。

波蘭在會前提出新規範草案，包含是否賦予執法單位登船檢查的權力等敏感議題。根據《彭博社》取得的文件，歐盟近月已成功說服多國註銷部分相關船舶的船籍，下一步則可能擴大與港口國、沿海國及相關企業的合作。

歐盟外交高層卡拉斯直言，影子艦隊確實影響俄羅斯的戰爭資金結構，「我們還能對它做些什麼」將是此次會議焦點之一。 圖：翻攝自 @PolymarketIntel X 帳號

丹麥外交大臣拉斯穆森亦主張，歐盟應設立可「自動更新」的影子艦隊黑名單，以提升制裁效率。歐盟部長們亦將在會中討論比利時反對的烏克蘭融資方案，目前凍結於比利時的大量俄羅斯央行資產牽涉法律問題，使援助方案進度受阻。

會議還將處理歐洲近期的混合威脅，包括波蘭鐵路爆炸案及多起來自烏克蘭戰區方向的無人機與縱火侵擾事件，各國普遍指向俄羅斯為幕后推手。卡拉斯警告，俄方試圖在歐洲社會製造恐慌，以迫使歐盟撤回對基輔的支持。

波蘭總理圖斯克（Donald Franciszek Tusk）透過 X 帳號「NEXTA」指出，近期有兩名烏克蘭籍人士破壞鐵路，嫌疑人在作案後立即逃往白俄羅斯。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA

在地緣政治緊張升溫之際，俄土關係也因旅遊事件再度擦槍走火。一艘载有 600 名俄羅斯旅客的「阿斯托利亞格蘭德號」郵輪日前被土耳其拒絕進入伊斯坦堡港，只能在外海盤旋數小時後被迫返航索契。該郵輪原規劃航行馬爾馬里斯、安塔利亞、博德魯姆及伊茲密爾等熱門景點，但最關鍵的伊斯坦堡停靠點完全告吹。

就在不久前，俄羅斯克拉斯諾達爾地方當局也拒絕土耳其渡輪「海橋號」停靠索契。兩起事件前後發生，俄媒紛紛稱這是「土耳其對俄羅斯的報復」，加劇兩國外交緊張氛圍。

