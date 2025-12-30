歐盟分析：美中依賴歐半導體等產業 或成談判優勢

（中央社記者林尚縈柏林30日專電）歐盟執委會一份內部分析報告顯示，在航太設備、半導體製造、醫藥原料與精密工業機械等多項關鍵產業，美中對歐盟依賴程度遠高於想像，歐盟正評估如何在經貿談判中更有系統地運用優勢。

德國商務日報（Handelsblatt）近日取得一份與歐盟「經濟安全學說」相關的內部分析報告，由專家系統性檢視歐盟出口與關鍵技術，評估哪些產品對他國而言難以替代，目的在更精準掌握歐盟在關稅與國際科技政策談判中的位置。

根據報告分析結果，中國在運載系統與精密感測器等航太零組件，對歐洲依賴達98%；在特定藥品與先驅化學原料上，依賴度最高達99%；在癌症放射治療設備上，則有88%仰賴歐洲供應。

分析顯示，中國與美國在先進半導體生產上，也依賴歐洲的微影設備與高階光學鏡頭，用於製造高效能與人工智慧運算晶片。

此外，高階工具機、化工與汽車產線設備、鐵道號誌與機車組件、裝甲專用鋼材、高性能滾珠軸承、部分化學品與雷射裝置，也被列為對歐盟具有戰略意義的技術與出口產品。業界人士指出，若缺乏德國精密機械，美國最先進武器系統的生產也將受到影響。

觀察人士認為，這項研究具有策略轉捩點的意義。根據商務日報報導，法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）經濟安全專家席米（Francois Chimits）指出，這是歐洲首次以較具攻勢的方式，檢視經濟安全議題，而非僅聚焦自身脆弱性。

席米同時提醒，外界不應過度期待歐盟主動啟用這些經濟安全工具，例如出口管制、技術移轉限制等，因為啟動這些措施可能也將對部分成員國產業帶來衝擊。

歐盟執委會選擇不公開這份分析報告。商務日報引述一名歐盟官員說法指出，先前一項有關稀土依賴的研究曾被中方作為設計出口限制的參考，為避免敏感資訊遭反向利用，研究僅作為歐盟內部決策工具。（編輯：謝怡璇）1141230