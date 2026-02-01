歐盟列革命衛隊為恐怖組織 伊朗反擊：考慮驅逐武官

2019年7月5日，伊朗革命衛隊將領向最高領袖哈米尼敬禮。美聯社



歐盟近日將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「恐怖組織」後， 伊朗國會議長卡利巴週日（2/1）回擊，批評歐洲人盲目追隨美國，並將把歐盟各國軍隊列為「恐怖組織」，審議驅逐歐盟國家武官的決議。

路透社報導，卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）向身著伊斯蘭革命衛隊（IRGC）制服的國會議員表示：「歐洲人試圖打擊革命衛隊...實則自食其果，盲目追隨美國人，並再次做出違背本國人民利益的決定。」

卡利巴進而宣布，根據《反制將革命衛隊列為恐怖組織法》第7條，歐洲各國軍隊均被視為「恐怖組織」，並補充說，伊朗國會國家安全委員會將審議驅逐歐盟國家武官的決議，並與外交部跟進此事。

伊朗伊斯蘭革命衛隊成立於1979年革命後，旨在維護什葉派（Shi'ite）神權統治體系，在國內擁有巨大影響力，掌控著經濟與軍隊的廣泛領域。

伊朗近期對全國性反政府示威活動進行血腥鎮壓後，歐盟上月29日將革命衛隊列為「恐怖組織」，代表歐盟對伊朗高層的態度出現象徵性轉變。

中央社引述法新社指出，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）當時表示，「『恐怖份子』確實是對一個血腥鎮壓人民抗議的政權最貼切的形容」，她樂見這項「早該做出的」決定。

儘管歐盟此舉以象徵意義居多，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）形容歐盟此舉是「另一個重大戰略錯誤」；軍方則痛斥「歐盟不合邏輯、不負責任且出於惡意的行動」，指責歐盟此舉只是「順從」美國及以色列。

伊朗官員一直將近期國內的抗議潮歸咎於美國和以色列，稱兩國特工煽動「暴動」及「恐怖行動」。人權團體則指出，伊朗抗議期間已有數千人死於伊斯蘭革命衛隊等安全部隊的鎮壓。

