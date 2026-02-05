歐盟制裁特使：俄羅斯戰爭經濟已瀕臨「不可持續」的臨界點

歐盟制裁特使奧沙利文。 圖：翻攝自歐盟執委會官網（資料照）

[Newtalk新聞] 歐盟制裁特使奧沙利文（David O’Sullivan）稍早指出，西方制裁正在對俄羅斯經濟產生「顯著影響」，俄國以戰爭為基礎的經濟模式可能已瀕臨「不可持續」的臨界點。

奧沙利文接受《衛報》專訪時說道，制裁「並非萬能靈藥」，而且總會面臨規避，但他堅稱，四年過去了，他相信制裁正在發揮作用。

「我相當樂觀。我認為制裁確實對俄羅斯經濟產生了顯著影響。」

奧沙利文說：「到2026年，我們或許會面臨一個臨界點，屆時整個局面將難以為繼，因為俄羅斯經濟的很大一部分已被戰爭經濟過度擴張所扭曲，而民用經濟卻因此遭受重創。我認為，這種違背經濟規律的做法終究無法長久。」

普丁（Vladimir Putin）的戰爭機器代價高昂，俄羅斯整體經濟正承受著自戰爭初期以來最大的壓力。石油收入暴跌，通膨率約6%，利率高達16%。

奧沙利文在歐盟機構擁有超過40年的工作經驗，於2022年12月被任命為歐盟制裁特使，其職責是打擊規避和繞過制裁的行為。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟已對俄羅斯實施了史無前例的19輪制裁，制裁對象包括2700多個個人和實體，並暫停了能源、航空、資訊科技、奢侈品和消費品、鑽石和黃金等眾多經濟領域的貿易。

這位制裁特使表示，他「很少指責各國」不遵守歐盟的意願，並指出「世界上沒有任何（非歐盟）國家有義務遵守我們的制裁」。

歐盟一直致力於說服其他國家不要允許向俄羅斯轉售歐洲商品，特別是那些可用於或改裝用於軍事用途的零件。

奧沙利文表示，歐盟在阻止關鍵武器產品通過中亞、高加索地區、土耳其、塞爾維亞、阿拉伯聯合大公國以及「較小程度上」透過馬來西亞直接再出口方面取得了一些成功。他指出，大多數規避行為是「經濟主體看到了經濟機會並從中牟利」，而非政府策劃的結果。

但中國與莫斯科之間「毫無保留」的友誼是個例外。他表示，「中國顯然在為俄羅斯提供支持」，儘管並非以直接提供軍事裝備的形式。

奧沙利文說，幾位歐盟領袖曾就此向北京表達擔憂。 「得到的答案總是千篇一律：『沒什麼大不了的。我們不知道你在說什麼。我們沒看到任何問題。』」

奧沙利文表示，歐盟已成功採取行動應對俄羅斯的影子艦隊——這些船主身份不明的老舊油輪將俄羅斯石油運往中國和印度等出口市場。截至12月，近600艘船受到歐盟制裁。

