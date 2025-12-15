歐盟反壟斷調查MSC與貝萊德收購巴塞隆納貨櫃碼頭案受審查

根據英國航運相關網站引述，歐盟執行委員會宣布，正式對地中海航運公司（MSC）旗下碼頭投資公司Terminal Investment Limited Holding（TIL）與香港和記港口（Hutchison Ports）共同收購西班牙巴塞隆納貨櫃碼頭Terminal Catalunya（TER-CAT）的計畫啟動深入調查（PhaseII），關切交易可能導致巴塞隆納港價格上升、服務品質下降等競爭議題。

TERCAT目前營運的是巴塞隆納主要深水碼頭「Barcelona Europe South Terminal（BEST）」，為當地進出口貨物最關鍵航運樞紐。此次交易中，MSC與全球投資機構貝萊德（Black Rock）共同控制的TIL，計劃與現任營運商Hutchison Ports共同取得控股，引發歐盟競爭主管機關高度關注。

歐盟執委會指出，這項併購可能會大幅減少巴塞隆納港貨櫃碼頭服務市場的競爭，並可能導致業者對MSC競爭對手採取「部分排他性」做法，包括提高收費、延後靠泊時程、減少可用橋吊與堆場空間等，進而影響其他航運公司的服務品質與營運效率。

執委會表示，若競爭對手受到排擠，他們能轉往替代深水碼頭僅剩馬士基營運的「Terminal de Contenedores de Barcelona」，選擇明顯有限。

按照程序，該交易已於二○二五年十一月五日送交歐盟審查。隨著執委會決定進入第二階段審查，歐盟將有九十個工作天，至二○二六年四月三十日止作出是否放行的最終決定。

此次巴塞隆納碼頭收購案，與二○二五年三月公布、Black Stone與TIL共同收購和記港口母公司CK Hutchison旗下全球八成港口資產、總額二百二十八億美元案件為獨立交易。不過後者涵蓋二十三國、四十三座港口，包括巴拿馬運河兩端重要設施，在美中角力背景下高度政治化。

德魯里港口與碼頭首席分析師Eleanor Hadland指出，這些收購案將讓MSC在全球多個關鍵市場獲得更多港口能力，但預期相關監管審查將至少持續一年，尤其在西北歐、西班牙及巴拿馬市場積會受到更深度的檢視。