歐盟史上最大合成毒品掃蕩行動! 逮85人 24座製毒工廠被搗毀

歐洲刑警組織（Europol）於週三（ 21 日）宣布，其統籌的「工廠行動」（Fabryka）中，歐洲多國執法機關成功瓦解一個以波蘭為核心的跨國合成毒品犯罪網絡。 圖：翻攝自 維基百科

[Newtalk新聞] 歐洲刑警組織（Europol）於週三（ 21 日）宣布，其統籌的「工廠行動」（Fabryka）中，歐洲多國執法機關成功瓦解一個以波蘭為核心的跨國合成毒品犯罪網絡，規模被形容為歐盟歷來針對合成毒品犯罪最大的一次執法行動。

根據《路透社》報導，波蘭檢方指出，該犯罪集團自中國與印度進口大量化學前體，並在歐盟多個國家的 20 多處非法實驗室製造合成毒品。波蘭則被作為整個網絡的物流樞紐，負責化學品的重新包裝與分銷。

這項歷時一年的調查由波蘭警方於 2024 年啟動，隨後擴大為涵蓋比利時、荷蘭、德國、捷克與西班牙的跨國聯合行動。自 2025 年 2 月至 2026 年 1 月，各國執法部門共展開 20 多次協調突擊行動。警方共搗毀 24 座工業規模的製毒實驗室，逮捕 85 名嫌疑人，其中包括 2 名波蘭籍主要首腦，並執行超過 100 次搜索。執法人員查獲約 1,000 噸用於製造搖頭丸（MDMA）、安非他命及冰毒的化學前體，當局估算，這些原料足以生產超過 300 噸合成毒品。

此外，警方還查扣 3,559 公斤及 982 公升各類毒品、約 50 萬歐元現金、估值 250 萬歐元的不動產、12 萬公升有毒化學廢棄物，並查獲一處擁有超過 2,000 株植物的大麻種植場。在 16 日的最後一次聯合行動中，執法單位於 4 個歐洲國家同步進行 50 次住宅搜索，逮捕 20 人，其中包含 2 名被列為高價值目標的嫌疑人。

調查顯示，該犯罪網絡組織結構高度複雜，透過設立在波蘭的 7 家合法公司掩護其進口與分銷活動。犯罪集團以合法名義大量進口化學品後重新包裝，貼上偽造標籤，再運送至分布於歐盟各地的祕密製毒實驗室。相關化學品進口數量明顯超出歐盟工業的正常需求，被認定具有明確犯罪意圖。

歐洲刑警組織有組織犯罪中心負責人克拉格（Andy Kraag）表示，這是歐洲歷來針對合成毒品生產與分銷所展開的最大規模行動，對有組織犯罪造成沉重打擊。

歐洲執法機構同時警告，合成毒品製造過程產生的大量有毒廢棄物，對環境構成嚴重威脅。這類實驗室產生的廢物量，往往是最終毒品產量的 5 至 30 倍。本案中查獲的廢棄物包括數千公升溶劑、酸、鹼及化學反應殘留物。

當局指出，若這些廢棄物遭非法傾倒，將迅速改變土壤與水體的酸鹼值與含氧量，導致生態系統遭到破壞，地下水甚至可能受到長達數十年的污染。

歐洲刑警組織表示，為因應合成毒品威脅，執法單位已於 2024 年底成立專責工作小組，未來不排除對更多涉案人員採取行動。歐盟也在 2025 年 12 月通過的《2026–2030 年打擊毒品販運行動計畫》中，將合成毒品列為六大優先打擊重點之一。

