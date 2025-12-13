歐盟各國達成一致 宣布無限期凍結俄國2100億歐元資產

歐盟週五（12日）同意「無限期凍結」俄羅斯央行存放於歐洲的資產，價值大約2100億歐元，並利用凍結的資金向烏克蘭提供高達1650億歐元的貸款，希望以此繼續為烏克蘭提供資金並對抗俄羅斯。不過俄羅斯央行表示，歐盟動用資產的計畫是非法的，因此已經起訴位於比利時的「歐洲清算銀行（Euroclear）」，並保留使用一切可用手段保護自身利益的權利。

《路透社》報導，歐盟各國政府12日達成共識，決定凍結價值2100億歐元的俄羅斯主權資產，凍結期限視情況而定，而非每六個月投票決定是否延長資產凍結期限，以此避免匈牙利、斯洛伐克等與俄關係較好的國家，可能在未來拒絕解除凍結，從而迫使歐盟將資金退還給俄羅斯的風險。

廣告 廣告

不過比利時對此提議表示強烈反對，因為該國持有歐盟凍結俄資的最大份額，比利時政府認為，一旦該貸款引發俄羅斯法律訴訟，比利時將承擔最大風險，還可能危及短期和平前景。而此項無限期凍結資產的安排，就是為了說服比利時支持歐盟的計劃，利用凍結的資金向烏克蘭提供1650億歐元的貸款，以填補該國2026、2027年的軍事和民生預算需求，且只有在俄向烏支付戰爭賠償金後，烏克蘭才會償還這筆貸款。

歐盟領袖組成的歐洲理事會預定將於12月18日舉行會議，敲定賠償貸款的細節並解決剩餘問題，其中包括所有歐盟成員國政府向比利時保證，若是俄方可能提起的訴訟最終成功，比利時將不會獨自承擔全部費用。

對此，俄羅斯央行表示，歐盟動用其資產的計畫屬於非法，因此將保留使用一切可用手段保護自身利益的權利，銀行還稱，已在莫斯科法院起訴位於比利時布魯塞爾的中央證券保管機構「歐洲清算銀行」，該機構持有歐洲凍結的1850億歐元資產，俄方指控，歐洲清算銀行採取的行動，已經損害了自身處置資金與證券的能力。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

不滿烏俄、歐洲「光說不練」 川普：有望停火才派人出席會談

美眾院通過9010億美元國防授權法 最高撥10億軍援挺台

稱「烏克蘭比俄國更腐敗」 小川普：川普恐放棄調停烏俄戰爭