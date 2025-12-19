歐盟同意提供烏克蘭900億歐元貸款 動用俄羅斯凍結資產未達共識

歐洲領袖今天(19日)達成一項協議，將提供烏克蘭900億歐元的貸款，以彌補其即將面臨的預算缺口，但歐洲各國對於使用遭凍結的俄羅斯資產來籌集資金，無法達成共識。

在布魯塞爾進行了超過一天的峰會後，這項協議將提供基輔一筆急需的資金。

歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)表示：「我們達成了協議。在2026-2027向烏克蘭提供900億歐元的決定獲得了批准」，「我們做出承諾，我們兌現承諾」。

在經過一連串的磋商後，歐洲領袖最終決定提供一筆由歐洲共同預算支持的貸款。

談判桌上的首選方案是動用俄羅斯央行被凍結在歐盟的2,000億歐元資產，來提供基輔貸款。

但這個方案最終擱淺，因為絕大部分資產的存放地比利時，要求分攤責任的保證，這讓其他國家無法接受。

德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)曾極力推動動用俄羅斯資產的方案，但他仍然表示，提供烏克蘭貸款的最終決定，向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)「傳遞了明確的訊號」。

歐盟預估烏克蘭在未來兩年需要額外1,350億歐元，才能維持國家運作，其現金短缺問題將從明年4月開始。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)18日在峰會開場時向歐洲領袖表示，動用俄羅斯資產是正確的方向。

澤倫斯基說：「俄羅斯資產必須被用來抵禦俄羅斯的侵略，以及重建被俄羅斯的攻擊所摧毀的事物。這合乎道德、公平、合法。」

儘管基輔可能會對歐洲沒有動用俄羅斯資產感到失望，但確保資金來源仍讓他們鬆了一口氣。

澤倫斯基告訴歐洲領袖，基輔需要在年底前獲得一個決定。而讓烏克蘭的財政狀況更加穩固，可以讓他們在結束戰爭的談判中擁有更多籌碼。(編輯：宋皖媛)

