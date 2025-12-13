歐盟同意無限期凍結俄資產 替貸款給烏克蘭鋪路

（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）歐洲聯盟今天同意無限期凍結俄羅斯中央銀行在歐洲的資產，此舉也為烏克蘭未來使用這筆資金抵禦俄國，移除一大障礙。歐盟下週將開會敲定細節。

路透社報導，歐盟（European Union, EU）認為俄羅斯入侵烏克蘭威脅到自身安全，致力確保基輔當局持續獲得資金及抵禦俄國。為此，歐盟成員國打算運用自2022年俄烏戰爭爆發後，被凍結的俄羅斯主權資產。

歐盟政府今天就此達成第一步重大共識，就是無限期凍結價值2100億歐元（約新台幣7.5兆元）的俄國主權資產，改變先前每6個月表決一次是否展延凍結的做法。

廣告 廣告

此舉排除匈牙利與斯洛伐克可能反對持續凍結，導致歐盟日後必須返還資金給俄國的風險。這兩國與其他歐盟國家相比，跟莫斯科當局關係較友好。

歐盟也希望藉此說服比利時支持歐盟動用這筆凍結資金，以提供烏克蘭最多1650億歐元的貸款，進而支應烏克蘭2026年和2027年軍事及民生預算需求。

而烏克蘭僅需在俄羅斯賠償基輔當局戰爭損失時，償還貸款。這筆錢實際上等同先行墊付未來的俄羅斯賠款。

歐盟最高決策機構歐盟理事會（European Council）即將在本月18日的會議敲定此事細節與連帶問題，像是歐盟各國政府會保證比利時，若莫斯科當局打贏官司，比利時不會獨自扛起責任等。

對此，烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在社群平台X以英文發文表示，認為這項決定是「邁向正義與究責的重要一步…同時強化賠償貸款機制基礎，使我們更接近俄羅斯為其所造成的罪行及破壞負責」。

歐洲外交消息人士透露，德國認為這件事情別無他法，將提供500億歐元擔保。

目前擔任歐盟輪值主席國的丹麥財政部長羅斯（Stephanie Lose）表示，仍有「一些疑慮」待處理，但「希望我們下週能在歐盟理事會會議推動相關決議」。

而俄羅斯央行（Russian Central Bank）則抨擊歐盟動用其資產的計畫是非法行為，強調將保留一切可行手段保障自身利益，但歐盟經濟事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）則對此不以為意。

俄國央行也表示，已在莫斯科法院提告總部位於布魯塞爾的國際資金託管機構「歐洲清算銀行」（Euroclear），主張對方的行為損害其處理資金和保證金的能力。歐洲清算銀行目前持有俄國被凍結的1850億歐元資產。

而匈牙利總理奧班（Viktor Orban）則在臉書（Facebook）表示反對之意，他認為歐盟此舉將對歐盟「造成無法彌補的損害」。（編譯：楊惟敬）1141213