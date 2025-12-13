歐盟同意無限期凍結7.7兆俄羅斯資產 擬向烏克蘭提供「賠償型貸款」鋪路

歐盟同意無限期凍結7.7兆俄羅斯資產。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左起）12月8日在倫敦與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨會談。路透社



歐盟各國政府週五（12/12）達成共識，將無限期凍結俄羅斯在歐盟境內的資產，總額高達2100億歐元（約新台幣7.7兆元）。這項決定移除了一項重大障礙，讓這筆資金接下來可用於向烏克蘭提供貸款，協助烏克蘭繼續對抗俄羅斯。

路透社、英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，在歐盟的資產即遭凍結，其中約1850億歐元由位在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）保管。

歐盟認為俄國侵烏已威脅歐洲安全，希望確保烏克蘭有充足資金持續作戰，因此希望讓歐洲凍結的俄國主權資產「發揮作用」。

廣告 廣告

歐盟成員國週五達成共識的第一個重大步驟，是無限期凍結俄羅斯資產，不再每六個月就表決是否延長凍結，以避免匈牙利、斯洛伐克等對俄關係較緊密的國家未來可能拒絕延長凍結。

各國預計將在下週的歐盟峰會上敲定協議，將凍結的俄羅斯資金用於貸款給烏克蘭。

經過近4年的戰爭，烏克蘭的資金已面臨枯竭，未來兩年估計需要1357億歐元（約新台幣5兆元）。

歐盟的目標是補上三分之二的資金缺口，提出以凍結的俄羅斯資產向烏克蘭提供900億歐元的「賠償型貸款」，也就是預支未來俄羅斯要付給烏克蘭的戰爭賠款。

俄國官員則指控歐盟此舉等同「竊盜」。俄羅斯央行週五表示，已在莫斯科法院對歐洲清算銀行提起訴訟，以回應歐盟的貸款計畫。

歐盟將在下週四（12/18）的會議上敲定相關細節。據報導，歐盟政府將向比利時提出保證，確保若俄羅斯提告並勝訴，比利時不必單獨承擔鉅額費用。

德國政府已宣布，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週一（12/15）將訪問柏林，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz ）會談，之後還將有其他歐洲、歐盟及北約領袖加入。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）週五在X平台發文，稱歐盟的決定是「邁向正義與問責的里程碑一步... ...強化了賠款貸款機制的基礎，讓我們未來更可能要俄羅斯為其罪行與破壞付出代價」。

歐洲外交消息人士指出，德國認為除賠款貸款外別無選擇，也將提供500億歐元的擔保。

更多太報報導

不敢吃牛肉了… 韓元貶值、南韓進口物價「創19個月最大漲幅」

中國傳拒買輝達H200晶片 白宮AI沙皇：北京識破美國盤算

中國舉行南京大屠殺國家公祭 習近平未出席